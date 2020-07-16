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Три волнующие новости Омска, которые важно прочитать в этот четверг

Три волнующие новости Омска, которые важно прочитать в этот четверг

16 июля 2020, 20:00
Фото: Медиахолдинг1Mi
Итоги дня — версия Города55.

Новость № 1. Министр здравоохранения Ирина Солдатова рассказала, как близко для региона отступление коронавируса. По ее словам, Омская область пока не готова к окончательной отмене всех ограничений. Она сообщила, что в городских больницах появится два новых аппарата диагностики коронавируса, но при этом предупредила омичей об опасности КТ. Также Солдатова объяснила, почему детские поликлиники открылись раньше взрослых.

Тем временем в Омске за сутки коронавирус нашли уже у 117 человек, еще один человек скончался. В России же COVID-19 нашли у 6 428 человек.

Новость № 2. В Омске официально заработал госпиталь Минобороны, построенный в середине мая. Сегодня, 16 июля, в госпиталь «скорая» доставила первого гражданского больного.

Новость № 3. Несмотря на то, что министр здравоохранения Солдатова восхитилась омским воздухом, в нем в очередной раз нашли смертельно ядовитый газ. Выбросы не стали незаметными для омичей, и горожане снова пожаловались на «газовую камеру» в собственной квартире.

Бонусная новость. Депутаты омского Горсовета одобрили возведение гостиницы на набережной Тухачевского. Инвестор готов не только построить новый отель, но и облагородить пространство вокруг него, сохранив велодорожку.

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