Три волнующие новости Омска, которые важно прочитать в этот четверг

Новость № 1. Министр здравоохранения Ирина Солдатова рассказала, как близко для региона отступление коронавируса. По ее словам, Омская область пока не готова к окончательной отмене всех ограничений. Она сообщила, что в городских больницах появится два новых аппарата диагностики коронавируса, но при этом предупредила омичей об опасности КТ. Также Солдатова объяснила, почему детские поликлиники открылись раньше взрослых.