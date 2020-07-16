Стройке быть: депутаты одобрили возведение гостиницы на набережной Тухачевского

Строительство будет заниматься известный российский девелопер Владимир Евтушенков и принадлежащая ему АФК «Система». Омск, согласно проекту инвесторов, станет одним из нескольких городов большой сети, в которой планируется строительство новых гостиниц.
По данным депархитектуры, земельный участок в текущем своем виде представляет неблагоустроенную территорию, на которой ничего, кроме велодорожки, нет. Инвестор же намерен не ограничиваться возведением здания, а готов благоустроить близлежащую территорию.
Глава департамента архитектуры и градостроительства Омска Михаил Губин отметил, что проект поддержан мэрией Омска и правительством региона. Против пока высказались некоторые местные жители. Их основная претензия заключается в том, что новое здание загородит им свет солнца и вид на реку. Однако, по словам чиновника, результат работ их переубедит.
«В плане строительства предусмотрено сохранение велодорожки, она будет усовершенствована и разделена пешеходную и велосипедную части. Сейчас же там ходить невозможно, там повсюду мусор. Самое безобидное, что попадается на глаза – бутылки из-под пива и грязь», – высказался депутат Сергей Дроздов.
Депутат напомнил, что изначально участок как раз и предназначался для строительства гостиницы, однако предыдущий губернатор Виктор Назаров выступал за организацию парка и велодорожки. Последняя была сделана, а парк так и остался пустырем.
«Тут обсуждать надо. В прошлый раз, когда его обсуждали, много сил отдали, чтобы эта зона была рекреационной. Сейчас же нужно что-то опять решать», - пояснил Дроздов.
В ходе обсуждения выяснилось, что не все депутаты придерживаются одной точки зрения. Так, Юрий Федотов озаботился тем, что ранее участок едва ли не чудом удалось отстоять от нерадивых застройщиков, которые непременно бы его испортили.
«Тогда тоже хотели гостиницу делать, «Орленок» называлась. А потом вдруг выяснилось, что участок выставляют на продажу, потом появились другие якобы инвесторы, но они хотели строить что-то другое. А сейчас еще над чем работать – нужно с жителями обсуждать, публично осветить это, вынести на Градостроительный Совет, чтобы архитекторы и омичи могли увидеть, что будет на этом месте, как будет благоустроено пространство», - сказал Федотов.
На это чиновники мэрии Омска возразили тем, что вопрос о переводе участка из рекреационной в деловую зоны уже обсуждался на публичных слушаниях, на которые мог заявиться и выступить любой желающий.
«Сложно работать с инвесторами, когда проходишь все эти бюрократические сложности, а в итоге ему все равно говорят, мол, мы не доверяем вам, докажите, что не обманете. Не будет на этом месте торгового центра, мы под такое землю не предоставляем», - ответил вице-мэр Олег Заремба.
Чиновник отметил, что на сегодняшний день участок не представляет собой место отдыха, а просто завален мусором и никак омичей не привлекает. По его словам, проект достоин реализации, а документы на строительство гостиницы уже находятся у губернатора Омской области Александра Буркова.
В итоге депутаты раздельным решением одобрили перевод участка из зоны отдыха Р-4 в общественно-деловую зону ОД-1.