Стройке быть: депутаты одобрили возведение гостиницы на набережной Тухачевского

«Тогда тоже хотели гостиницу делать, «Орленок» называлась. А потом вдруг выяснилось, что участок выставляют на продажу, потом появились другие якобы инвесторы, но они хотели строить что-то другое. А сейчас еще над чем работать – нужно с жителями обсуждать, публично осветить это, вынести на Градостроительный Совет, чтобы архитекторы и омичи могли увидеть, что будет на этом месте, как будет благоустроено пространство», - сказал Федотов.