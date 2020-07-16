Омский горе-водитель прольет пот на благо родного села

43-летний житель Нижнеомского района должен был выплатить 30 тысяч рублей за вождение в пьяном виде. Инцидент произошел на улице школьная в селе Смирновка: мужчину поймали за рулем семерки, факт опьянения подтвердился. В суде, помимо штрафа, мужчину на полтора года лишили прав. Сельчанину было известно о том, что штраф необходимо выплатить не более чем за 60 дней во избежание повторного привлечения к административной ответственности, однако сроки были сорваны.