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Омский горе-водитель прольет пот на благо родного села

Омский горе-водитель прольет пот на благо родного села

16 июля 2020, 14:37
Фото: Медиахолдинг1Mi
Мужчина сорвал сроки выплаты штрафа, за что получил дополнительное наказание. Об этом сообщили в УФССП России по Омской области.

43-летний житель Нижнеомского района должен был выплатить 30 тысяч рублей за вождение в пьяном виде. Инцидент произошел на улице школьная в селе Смирновка: мужчину поймали за рулем семерки, факт опьянения подтвердился. В суде, помимо штрафа, мужчину на полтора года лишили прав. Сельчанину было известно о том, что штраф необходимо выплатить не более чем за 60 дней во избежание повторного привлечения к административной ответственности, однако сроки были сорваны.

Тогда приставы составили в отношении нарушителя административный протокол по статье «Уклонение от исполнения административного наказания». Лишь после того, как протокол направили в суд, должник испугался и выплатил необходимую сумму. Кроме того, суд наказал его за несвоевременное погашение штрафа двадцатью часами обязательных работ.

«Теперь за свою неспешность при уплате долга мужчине придется расплачиваться своим трудом на благо односельчан», - подытожили в омском УФССП.

#Новости#Штраф#Приставы#Общество
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