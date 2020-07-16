Омские альпинисты покорили самую высокую гору России

Группа альпинистов из СибГУФКа совершила восхождение на Эльбрус в честь 70-летия вуза. В составе экспедиции находились семь человек.
В их числе был кандидат педагогических наук, доцент кафедры теории и методики туризма и рекреации Игорь Зданович и старший преподаватель кафедры Дмитрий Кошелев. Вместе с ними восхождением занимались выпускники кафедры туризма Кира Шербанкова, Алексей Мехов, Илья Симонов, Александр Нагорный и Алексей Юлюгин.
Во время подъема на самую высокую гору России погода была не очень хорошей. Но это не помешало омичам добраться до вершины и установить флаг своего университета на высоте 5 642 метра над уровнем моря.