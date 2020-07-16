Омская модель отдохнула на Занзибаре, не выезжая из Сибири

Омская модель Мария Микова на своей странице в «Инстаграм» поделилась фотографией с отдыха в Занзибаре, хотя сейчас находится в Омске. Она рассказала, что ей удалось побывать на побережье, хотя границы все еще закрыты.

Модель рассказала, что мысленно переместилась на побережье, так как реальной возможности улететь отдыхать за границу пока нет. «Мы сегодня загорали под шум моря. Я не сошла с ума, мы правда включили шум моря и грелись на солнце с закрытыми глазами. Я пыталась мысленно вернуться на Занзибар💔он забрал мое сердечко!» — подписала девушка фотографию с отдыха на острове.

Фото: www.instagram.com/mariyka_mikova

В сторис девушка попросила оставить под постом места, где ее подписчики провели один из лучших отпусков в своей жизни. Большая часть назвала именно заграничные курорты, но некоторые вспомнили про Горный Алтай и Крым.