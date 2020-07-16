Омичей осудили за публичную стирку ковра

В сообществе «Омск ВК» опубликовали видеозапись, сделанную в месте отдыха горожан. Судя по видео, на берегу Иртыша в жаркую погоду собралось немало людей: взрослые и дети принимают солнечные ванны, а кто-то и купается. Но нашлись омичи, которые устроили на пляже весьма нестандартную процедуру: они решили выстирать ковер.