Город55
ГлавноеВсе новости
Омичей осудили за публичную стирку ковра

Омичей осудили за публичную стирку ковра

16 июля 2020, 13:35
Фото: Юлия Ожерельева
Жители города решили постирать предмет быта прямо в Иртыше, где купаются отдыхающие. Видеозапись странного события попала в соцсети.

В сообществе «Омск ВК» опубликовали видеозапись, сделанную в месте отдыха горожан. Судя по видео, на берегу Иртыша в жаркую погоду собралось немало людей: взрослые и дети принимают солнечные ванны, а кто-то и купается. Но нашлись омичи, которые устроили на пляже весьма нестандартную процедуру: они решили выстирать ковер.

«Моют палас в Иртыше. Смотрите, сколько вокруг отдыхающих, а они вот так бессовестно моют палас с порошком там, где купаются с маленькими детьми», - описывает ситуацию за кадром автор съемки.

«2020 год. Люди приносят стирать половики на реку», - прокомментировали омичи. А некоторые добавили, что и без грязного ковра не полезли бы купаться в реку, водный отдых в которой чреват «приобретением» опасных заболеваний.

#Новости#Иртыш#Видео#Общество
Подпишитесь
Один из закрытых из-за санкций магазинов в Омске может вернуться
Договоры на аренду площадей в торговых центрах продлены до конца года либо до марта 2023 года.
Вчера, 21:59
Глава омского центра «Молдiр» после проверки запустил перерегистрацию на другое лицо
Вчера, 11:31
Назван вероятный виновник массированных выбросов ядовитого газа в Омске
13 июля, 16:58
Омский радиозавод им. Попова официально «переехал» в Москву
Вчера, 16:47
«Набирают не корзинами, а машинами»: карта грибных мест в Омской области в 2022 году
Вчера, 16:59
Флора, ярмарка и «Дискотека Авария». Куда пойти в Омске на День города
Праздничные мероприятия пройдут с 5 по 7 августа.
Вчера, 20:57