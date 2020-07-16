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Ирина Солдатова объяснила, почему детские поликлиники открыли раньше взрослых

Ирина Солдатова объяснила, почему детские поликлиники открыли раньше взрослых

16 июля 2020, 13:59
Фото: Медиахолдинг1Mi
Это обусловлено уровнем заболеваемости COVID-19. Об этом глава регионального Минздрава рассказала сегодня в прямом эфире радио «Монте-Карло».

В прямом эфире Ирине Солдатовой задали вопрос о том, какова ситуация в детских поликлиниках, возобновивших прием. В частности, у министра поинтересовались, почему решили первыми открыть именно детские поликлиники.

«Мы один из немногих регионов, у которых крайне низкая заболеваемость среди детей, нет тяжелых форм, ни одного летального исхода. Дети легче переносят болезнь. Поэтому мы начали с детского здравоохранения», - рассказала Ирина Солдатова.

Она добавила, что после начала работы детских садов вспышки заболеваемости среди подрастающего поколения не было.

«Был опыт запуска поликлиник: за 3-4 дня выдали более 20 тысяч справок детям. Сейчас идет плановая работа по записи. Родители и дети приходят на прием, сложностей и нареканий со стороны населения нет. Когда будут какие-то сигналы, мы будем реагировать», - добавляет министр.

Что касается приема во взрослых поликлиниках, плановая помощь разрешена лишь с третьего этапа снятия ограничений, когда идет стойкое снижение уровня заболеваемости. Как предположила Ирина Солдатова, плановый прием в поликлиниках возобновится после 1 августа.

«Помощь оказывается в неотложной форме, если прием нельзя отложить на другой период. К примеру, если надо попасть к кардиологу с неотложным случаем, консультация будет оказана», - подчеркнула глава ведомства.

#Новости#Поликлиника#Дети#Здоровье#Минздрав#Общество
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