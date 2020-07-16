Ирина Солдатова объяснила, почему детские поликлиники открыли раньше взрослых

«Был опыт запуска поликлиник: за 3-4 дня выдали более 20 тысяч справок детям. Сейчас идет плановая работа по записи. Родители и дети приходят на прием, сложностей и нареканий со стороны населения нет. Когда будут какие-то сигналы, мы будем реагировать», - добавляет министр.