Ирина Солдатова объяснила, почему детские поликлиники открыли раньше взрослых

В прямом эфире Ирине Солдатовой задали вопрос о том, какова ситуация в детских поликлиниках, возобновивших прием. В частности, у министра поинтересовались, почему решили первыми открыть именно детские поликлиники.
«Мы один из немногих регионов, у которых крайне низкая заболеваемость среди детей, нет тяжелых форм, ни одного летального исхода. Дети легче переносят болезнь. Поэтому мы начали с детского здравоохранения», - рассказала Ирина Солдатова.
Она добавила, что после начала работы детских садов вспышки заболеваемости среди подрастающего поколения не было.
«Был опыт запуска поликлиник: за 3-4 дня выдали более 20 тысяч справок детям. Сейчас идет плановая работа по записи. Родители и дети приходят на прием, сложностей и нареканий со стороны населения нет. Когда будут какие-то сигналы, мы будем реагировать», - добавляет министр.
Что касается приема во взрослых поликлиниках, плановая помощь разрешена лишь с третьего этапа снятия ограничений, когда идет стойкое снижение уровня заболеваемости. Как предположила Ирина Солдатова, плановый прием в поликлиниках возобновится после 1 августа.
«Помощь оказывается в неотложной форме, если прием нельзя отложить на другой период. К примеру, если надо попасть к кардиологу с неотложным случаем, консультация будет оказана», - подчеркнула глава ведомства.