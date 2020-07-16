Эксперты собрались на «Трансформе1» для обсуждения кризиса деловой этики в РФ

Напомним, ресурс #Трансформа1 был создан в мае текущего года, а саммит - это его второй проект. Создание платформы было инициировано крупнейшими корпорациями России, в том числе А1, «Почта России», «Фосагро» и AEON. #Трансформа1 призвана помочь компаниям сегмента МСБ в обобщении опыта в сфере трансформации предприятий а период и после эпидемии коронавируса.