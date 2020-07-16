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Эксперты собрались на «Трансформе1» для обсуждения кризиса деловой этики в РФ

Эксперты собрались на «Трансформе1» для обсуждения кризиса деловой этики в РФ

16 июля 2020, 22:24
Фото: pixnio.com
На ресурсе #Трансформа1 прошел онлайн-саммит «Этика и доверие бизнеса во время кризиса». На этом мероприятии ведущие экономисты и предприниматели России обсуждали изменения в этическом кодексе бизнеса при пандемии.

В частности, своими мнениями поделились декан экономического факультета МГУ Александр Аузан, глава Московской школы управления «Сколково» Андрей Шаронов, вице-президент РСПП Давид Якобашвили. Модератором на саммите был управляющий партнер инвесткомпании A1 Андрей Елинсон.

Так, по словам Шаронова, нужно создать бизнес-среду, где этическое поведение станет максимально выгодным, пишет NewsNN.

«Здесь имеет важность репутация (как фактор стоимости бизнеса и бизнесмена), которая важна, если мы смотрим на долгие отношения, на долгосрочную деятельность на рынке», - добавил он.

При этом Александр Аузан обозначил факторы, сдерживающие развитие бизнеса в стране. речь шла об использовании давления со стороны силовиков против своих коллег и конкурентов.

«Давайте перестанем использовать друг против друга МВД и прокуратуру. За последнее 25-летие эту задачу решить не получилось», - сказал Аузан.

Якобашвили поддержал позицию Аузана, он подчеркнул, что в мире спорные ситуации в бизнесе решаются через суды, а не при помощи правоохранительных структур, как делается в России.

Также свое мнение обозначил и модератор встречи Андрей Елинсон. Он полагает, что в настоящее время деловая этика имеет большое значение в процессе оценки стоимости предприятий и их активов.

«Но все будет зависеть от того, что это будут за принципы и как провести измерение ценности», – сказал Елинсон.

Напомним, ресурс #Трансформа1 был создан в мае текущего года, а саммит - это его второй проект. Создание платформы было инициировано крупнейшими корпорациями России, в том числе А1, «Почта России», «Фосагро» и AEON. #Трансформа1 призвана помочь компаниям сегмента МСБ в обобщении опыта в сфере трансформации предприятий а период и после эпидемии коронавируса.

#Новости#Общество
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