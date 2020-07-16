Ахметчин обвинил власти Красноярского края в занижении КОВИД-статистики

Наконец, Ахметчин заявляет, что в городе в 5 раз увеличилось количество заболевших внебольничной пневмонией, не хватает врачей, медперсонала и бригад скорой помощи. Также практически исчерпан коечный фонд. Городские власти неоднократно просили администрацию региона о помощи. В частности, о помощи в развертывании дополнительных мест для заразившихся, в предоставлении тест-систем и медоборудования, однако не получили ее, пишут «Новые известия».