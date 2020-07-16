Ахметчин обвинил власти Красноярского края в занижении КОВИД-статистики

В письме, которое Ахметчин написал губернатору и главе Заксобрания, он сообщает, что в Норильске только лабораторно подтверждено более 800 случаев заражения. Однако в отчетах Минздрава и Роспотребнадзора края указано менее 300 случаев.
Только на дому, по данным мэра Норильска, лечатся 874 человека. Еще 223 пациента находятся в стационарах с тяжелой формой пневмонии. Однако в официальную статистику большая часть из них не попала, так как не были пройдены тесты на коронавирус из-за чрезмерной загрузки медучреждений.
Наконец, Ахметчин заявляет, что в городе в 5 раз увеличилось количество заболевших внебольничной пневмонией, не хватает врачей, медперсонала и бригад скорой помощи. Также практически исчерпан коечный фонд. Городские власти неоднократно просили администрацию региона о помощи. В частности, о помощи в развертывании дополнительных мест для заразившихся, в предоставлении тест-систем и медоборудования, однако не получили ее, пишут «Новые известия».
«Вместо содействия в борьбе с коронавирусом в медучреждения Норильска выехал с проверкой краевой Минздрав и раздал предостережения о «неправильном лечении», – сообщил Ахметчин.
В то же время в краевом Минздраве продолжают говорить о том, что количество первичных пациентов с респираторными и другими симптомами, не исключающими ковид и внебольничную пневмонию, снижается. Также в ведомстве говорят о своевременном оказании медицинской помощи.
Ситуация может усугубиться к сентябрю, когда в Норильск вернется примерно треть горожан, уехавших в отпуск.