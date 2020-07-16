20 региональных бизнес-компаний теперь пользуются сервисом Сбербанка Деловые поездки

Сервис Сбербанка «Деловые поездки» в Сибирском банке был запущен в марте 2020 года, он рассчитан на организацию покупки билетов и бронирования отелей. Онлайн-сервис, объединивший технологии и трэвел-услуги, сокращает административные и управленческие расходы предприятий на командировки, авторизует процесс оформления: от выбора и бронирования билета и отелей до формирования всех авансовых отчетов и бухгалтерских документов. Процесс бронирования отелей и покупки билетов занимает до 10 минут, дополнительно сервис предоставляет организациям-клиентам все необходимые отчетные документы в электронном виде.