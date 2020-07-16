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20 региональных бизнес-компаний теперь пользуются сервисом Сбербанка Деловые поездки

20 региональных бизнес-компаний теперь пользуются сервисом Сбербанка Деловые поездки

16 июля 2020, 15:33
Фото: Медиахолдинг 1Mi
Во 2 квартале 2020 года к новому сервису «Деловые поездки» подключились более 20 региональных бизнес-компаний, работающих на территории присутствия Сибирского банка Сбербанка.

Организации Новосибирской, Томской, Кемеровской, Омской областей, Алтайского и Красноярского краев, Республик Алтай, Хакасия и Тыва с помощью Сбербанка готовы запустить новый формат организации деловых поездок своих сотрудников.

Сервис Сбербанка «Деловые поездки» в Сибирском банке был запущен в марте 2020 года, он рассчитан на организацию покупки билетов и бронирования отелей. Онлайн-сервис, объединивший технологии и трэвел-услуги, сокращает административные и управленческие расходы предприятий на командировки, авторизует процесс оформления: от выбора и бронирования билета и отелей до формирования всех авансовых отчетов и бухгалтерских документов. Процесс бронирования отелей и покупки билетов занимает до 10 минут, дополнительно сервис предоставляет организациям-клиентам все необходимые отчетные документы в электронном виде.

В доступе сервиса Сбербанка «Деловые поездки» более 1 миллиона отелей по всему миру. Удобство нового сервиса Сбербанка составляет и возможность его дистанционного подключения: клиенту банка достаточно быть пользователем «Сбербанк Бизнес Онлайн», в меню приложения выбирать раздел «Деловые поездки» и можно начинать планирование командировки. Более подробную информацию о сервисе можно получить на сайте Сбербанка по ссылке https://www.sberbank.ru/ru/s_m_business/nbs/businesstravel

Лицензия Банка России №1481 от 11.08.2015.

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