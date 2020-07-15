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Жестокие омичи выбросили новорожденных щенков

Жестокие омичи выбросили новорожденных щенков

15 июля 2020, 08:54
Фото: pixabay.com
В паблике «Омск Live» сообщили, что на улицах Северных нашли новорожденных щенков, которых неизвестные выбросили в ведре.

Вчера в паблике «Омск Live» появилась информация о жестоком обращении с животными. Как рассказала омичка по имени Наталья, неизвестные выбросили новорожденных щенков.

Женщина нашли их в ведре в районе Северных улиц. Она обратила внимание на ситуацию, потому что дети схватили щенков, начали таскать их и предлагать всем прохожим.

Судя по опубликованным фото, животные были все в крови, их даже не вымыли перед тем, как выкинуть. Омичка сообщила, что ищет кормящую собаку и возможность на время пристроить щенков, пока они не окрепнут. В комментариях некоторые омичи побоялись, что новорожденные могут не выжить.

«Мне кажется, они уже не выживут. Они вот-вот, считай, родились. Без должного ухода и матери они обречены. А тут еще дети их носят, и лежат щенки в ведре каком-то», — написала Александра Попова.

#Новости#Соцсети#Жестокое обращение#Собака#Омск сегодня#Общество
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