Жестокие омичи выбросили новорожденных щенков

Судя по опубликованным фото, животные были все в крови, их даже не вымыли перед тем, как выкинуть. Омичка сообщила, что ищет кормящую собаку и возможность на время пристроить щенков, пока они не окрепнут. В комментариях некоторые омичи побоялись, что новорожденные могут не выжить.