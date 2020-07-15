Жестокие омичи выбросили новорожденных щенков

Вчера в паблике «Омск Live» появилась информация о жестоком обращении с животными. Как рассказала омичка по имени Наталья, неизвестные выбросили новорожденных щенков.
Женщина нашли их в ведре в районе Северных улиц. Она обратила внимание на ситуацию, потому что дети схватили щенков, начали таскать их и предлагать всем прохожим.
Судя по опубликованным фото, животные были все в крови, их даже не вымыли перед тем, как выкинуть. Омичка сообщила, что ищет кормящую собаку и возможность на время пристроить щенков, пока они не окрепнут. В комментариях некоторые омичи побоялись, что новорожденные могут не выжить.
«Мне кажется, они уже не выживут. Они вот-вот, считай, родились. Без должного ухода и матери они обречены. А тут еще дети их носят, и лежат щенки в ведре каком-то», — написала Александра Попова.