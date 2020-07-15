Временным ректором ОмГТУ стал Дмитрий Маевский

Дмитрий Маевский с 2016 года занимал должность первого проректора ОмГТУ, а до этого руководил Университетом дизайна и технологий (ранее — ОГИС), который объединили с политехом. Известно, что Маевский окончил ОмГТУ, в 2006 году защитил кандидатскую диссертацию, а в 2010 году получил ученое звание доцента по кафедре «Экономика и организация производства».