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Временным ректором ОмГТУ стал Дмитрий Маевский

Временным ректором ОмГТУ стал Дмитрий Маевский

15 июля 2020, 14:27
Фото: пресс-служба ОмГТУ
Дмитрий Маевский официально стал временно исполняющим обязанности главы ОмГТУ. Об этом сегодня, 15 июля, сообщили в пресс-службе опорного вуза.

В свои обязанности Маевский вступает с сегодняшнего дня. Приказ о его назначении подписал министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

Дмитрий Маевский с 2016 года занимал должность первого проректора ОмГТУ, а до этого руководил Университетом дизайна и технологий (ранее — ОГИС), который объединили с политехом. Известно, что Маевский окончил ОмГТУ, в 2006 году защитил кандидатскую диссертацию, а в 2010 году получил ученое звание доцента по кафедре «Экономика и организация производства».

Предшественником Маевского был Анатолий Косых. 14 июля 2020 года закончился его пятилетний контракт, он подавал заявку на участие в выборах ректора, однако его кандидатуру отклонили. 10 июля стало известно, что Минобрнауки одобрило только кандидатуру Маевского.

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