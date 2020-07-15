Город55
ГлавноеВсе новости
ВКонтакте дарит пользователям три месяца музыки за рубль

ВКонтакте дарит пользователям три месяца музыки за рубль

15 июля 2020, 17:35
Фото: Вконтакте
Пользователи VK смогут подключить трёхмесячную подписку за 1 рубль.

Для этого нужно оформить её по ссылке: vk.com/offermusic#trialoffer. Предложение доступно для всех новых подписчиков музыкальной платформы ВКонтакте.

Подписка на музыку в VK позволяет слушать треки без рекламы, сколько угодно в фоновом режиме, а также офлайн — с помощью приложения BOOM. В единой музыкальной экосистеме Mail.ru Group сейчас свыше 3,5 млн активных подписчиков.

Ранее ВКонтакте представила новый формат музыкальных рекомендаций, которые основаны на интересах пользователей, их жанровых предпочтениях, истории прослушиваний и возможных музыкальных симпатиях.

Также студенты могут оформить подписку на Музыку со скидкой 50%.

#Новости#Общество
Подпишитесь
Один из закрытых из-за санкций магазинов в Омске может вернуться
Договоры на аренду площадей в торговых центрах продлены до конца года либо до марта 2023 года.
Вчера, 21:59
Глава омского центра «Молдiр» после проверки запустил перерегистрацию на другое лицо
Вчера, 11:31
Назван вероятный виновник массированных выбросов ядовитого газа в Омске
13 июля, 16:58
Омский радиозавод им. Попова официально «переехал» в Москву
Вчера, 16:47
«Набирают не корзинами, а машинами»: карта грибных мест в Омской области в 2022 году
Вчера, 16:59
Флора, ярмарка и «Дискотека Авария». Куда пойти в Омске на День города
Праздничные мероприятия пройдут с 5 по 7 августа.
Вчера, 20:57