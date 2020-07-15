В России количество выздоровевших за сутки снова превысило число заболевших

По данным на 15 июля, за последние сутки в России зарегистрировали 6 422 новых случая заражения коронавирусом в 85 регионах страны. Из них 1 708 случаев не имели клинических проявлений болезни. Общее число зараженных достигло 746 369 человек в 85 регионах России.