Город55
ГлавноеВсе новости
В России количество выздоровевших за сутки снова превысило число заболевших

В России количество выздоровевших за сутки снова превысило число заболевших

15 июля 2020, 14:18
Фото: Медиахолдинг1Mi
Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса опубликовал свежие данные по количеству зараженных, выздоровевших и умерших.

По данным на 15 июля, за последние сутки в России зарегистрировали 6 422 новых случая заражения коронавирусом в 85 регионах страны. Из них 1 708 случаев не имели клинических проявлений болезни. Общее число зараженных достигло 746 369 человек в 85 регионах России.

Также за прошедшие сутки из больниц выписались 10 424 человека. Количество выздоровевших россиян увеличилось до 523 249 человек. Число летальных исходов выросло до 156. Количество смертей от коронавируса увеличилось до 11 770 человек.

Добавим, что с начала пандемии в лабораториях провели более 23.7 млн тестов на кронавирус, из которых 258 тыс тестов — за последние сутки.

#Новости#Коронавирус COVID-19#Общество
Подпишитесь
Один из закрытых из-за санкций магазинов в Омске может вернуться
Договоры на аренду площадей в торговых центрах продлены до конца года либо до марта 2023 года.
Вчера, 21:59
Глава омского центра «Молдiр» после проверки запустил перерегистрацию на другое лицо
Вчера, 11:31
Назван вероятный виновник массированных выбросов ядовитого газа в Омске
13 июля, 16:58
Омский радиозавод им. Попова официально «переехал» в Москву
Вчера, 16:47
«Набирают не корзинами, а машинами»: карта грибных мест в Омской области в 2022 году
Вчера, 16:59
Флора, ярмарка и «Дискотека Авария». Куда пойти в Омске на День города
Праздничные мероприятия пройдут с 5 по 7 августа.
Вчера, 20:57