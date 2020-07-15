В России количество выздоровевших за сутки снова превысило число заболевших

По данным на 15 июля, за последние сутки в России зарегистрировали 6 422 новых случая заражения коронавирусом в 85 регионах страны. Из них 1 708 случаев не имели клинических проявлений болезни. Общее число зараженных достигло 746 369 человек в 85 регионах России.
Также за прошедшие сутки из больниц выписались 10 424 человека. Количество выздоровевших россиян увеличилось до 523 249 человек. Число летальных исходов выросло до 156. Количество смертей от коронавируса увеличилось до 11 770 человек.
Добавим, что с начала пандемии в лабораториях провели более 23.7 млн тестов на кронавирус, из которых 258 тыс тестов — за последние сутки.