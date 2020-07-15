В Омске продают «Школу блогеров»

Объявление, автором которого значится некто Слава Колесников, составлено достаточно коротко. Известно лишь, что «Школа блогеров» находится на Левобережье, по адресу бульвар Архитекторов, 12 и предназначена для обучения школьников от 8 до 14 лет.
Информации о том, что именно продается — пакет обучающих курсов, помещение или все вместе — в объявлении нет. Продавец поделился лишь фотографией кабинета в желто-серых тонах. В открытых источниках нет данных о «Школе блогеров», которая находилась бы в Кировском округе.