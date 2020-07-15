Город55
ГлавноеВсе новости
В Омске продают «Школу блогеров»

В Омске продают «Школу блогеров»

15 июля 2020, 16:24
Фото: Медиахолдинг1Mi
На сайте «Авито» появилось объявление о продаже «Школы блогеров» в Омске. Продавец просит за готовый бизнес всего 250 тыс рублей.

Объявление, автором которого значится некто Слава Колесников, составлено достаточно коротко. Известно лишь, что «Школа блогеров» находится на Левобережье, по адресу бульвар Архитекторов, 12 и предназначена для обучения школьников от 8 до 14 лет.

Информации о том, что именно продается — пакет обучающих курсов, помещение или все вместе — в объявлении нет. Продавец поделился лишь фотографией кабинета в желто-серых тонах. В открытых источниках нет данных о «Школе блогеров», которая находилась бы в Кировском округе.

Фото: "Авито"

#Новости#Бизнес и власть#Обучение#Школа#Город#Бизнес#Омск сегодня
Подпишитесь
Один из закрытых из-за санкций магазинов в Омске может вернуться
Договоры на аренду площадей в торговых центрах продлены до конца года либо до марта 2023 года.
Вчера, 21:59
Глава омского центра «Молдiр» после проверки запустил перерегистрацию на другое лицо
Вчера, 11:31
Назван вероятный виновник массированных выбросов ядовитого газа в Омске
13 июля, 16:58
Омский радиозавод им. Попова официально «переехал» в Москву
Вчера, 16:47
«Набирают не корзинами, а машинами»: карта грибных мест в Омской области в 2022 году
Вчера, 16:59
Флора, ярмарка и «Дискотека Авария». Куда пойти в Омске на День города
Праздничные мероприятия пройдут с 5 по 7 августа.
Вчера, 20:57