В Омске продают «Школу блогеров»

Информации о том, что именно продается — пакет обучающих курсов, помещение или все вместе — в объявлении нет. Продавец поделился лишь фотографией кабинета в желто-серых тонах. В открытых источниках нет данных о «Школе блогеров», которая находилась бы в Кировском округе.