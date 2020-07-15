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В мэрии Омска опровергли новости о неработающих фонтанах

В мэрии Омска опровергли новости о неработающих фонтанах

15 июля 2020, 18:50
Фото: Медиахолдинг1Mi
В департаменте городского хозяйства администрации Омска ответили на новости о том, что из 11 фонтанов в городе работают только три. По информации ведомства, в этом году запустили почти все фонтаны — только один временно не функционирует.

По информации ведомства, сейчас в штатном режиме работают 11 фонтанов:

  • на улице Гашека у детской площадки;
  • на площади Серова у администрации Ленинского округа;
  • на улице Иванишко;
  • на бульваре Заречный;
  • на бульваре ветеранов по улице Туполева;
  • на улице Путилова, 3 и 7;
  • на бульваре Победы;
  • «сухой» фонтан на площади Бударина;
  • два фонтана на улице Чокана Валиханова.

Не работает только фонтан в сквере «Первокирпичный». Как объяснили в департаменте, его сейчас ремонтируют.

«На балансе муниципалитета на сегодняшний день находятся 12 городских фонтанов. Фонтаны в сквере им. Дзержинского, Первомайском сквере, сквере им. 30-летия ВЛКСМ и на Театральной площади ранее содержало акционерное общество „ОмскВодоканал“. В настоящее время в администрации города решается вопрос о принятии на обслуживание этих четырех объектов», — сообщили в пресс-службе департамента городского хозяйства.

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