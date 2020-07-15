В мэрии Омска опровергли новости о неработающих фонтанах

По информации ведомства, сейчас в штатном режиме работают 11 фонтанов:
Не работает только фонтан в сквере «Первокирпичный». Как объяснили в департаменте, его сейчас ремонтируют.
«На балансе муниципалитета на сегодняшний день находятся 12 городских фонтанов. Фонтаны в сквере им. Дзержинского, Первомайском сквере, сквере им. 30-летия ВЛКСМ и на Театральной площади ранее содержало акционерное общество „ОмскВодоканал“. В настоящее время в администрации города решается вопрос о принятии на обслуживание этих четырех объектов», — сообщили в пресс-службе департамента городского хозяйства.