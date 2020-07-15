В мэрии Омска опровергли новости о неработающих фонтанах

В департаменте городского хозяйства администрации Омска ответили на новости о том, что из 11 фонтанов в городе работают только три. По информации ведомства, в этом году запустили почти все фонтаны — только один временно не функционирует.

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По информации ведомства, сейчас в штатном режиме работают 11 фонтанов: на улице Гашека у детской площадки;

на площади Серова у администрации Ленинского округа;

на улице Иванишко;

на бульваре Заречный;

на бульваре ветеранов по улице Туполева;

на улице Путилова, 3 и 7;

на бульваре Победы;

«сухой» фонтан на площади Бударина;

два фонтана на улице Чокана Валиханова. Не работает только фонтан в сквере «Первокирпичный». Как объяснили в департаменте, его сейчас ремонтируют. «На балансе муниципалитета на сегодняшний день находятся 12 городских фонтанов. Фонтаны в сквере им. Дзержинского, Первомайском сквере, сквере им. 30-летия ВЛКСМ и на Театральной площади ранее содержало акционерное общество „ОмскВодоканал“. В настоящее время в администрации города решается вопрос о принятии на обслуживание этих четырех объектов», — сообщили в пресс-службе департамента городского хозяйства.