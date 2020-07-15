В «Единой России» знают, как сдерживать цены на лекарства

Российское правительство совместно с «Единой Россией» разработало законопроект, предполагающий дистанционную продажу медикаментов. Секретарь генсовета партии Андрей Турчак заявил, что законодательная инициатива была принята и вступила в силу в апреле и уже успела показать себя, как эффективная мера. Об этом сообщает nashgorod.ru.
Турчак отметил, что направление нуждается в развитии, чтобы происходило укрепление конкуренции, росло качество услуг, а лекарства становились более доступными для россиян с любым уровнем достатка. Чтобы реализовать эти задачи, партия подготовила конкретные предложения, которые скоро обсудят с министерством здравоохранения РФ, Росздравнадзором и участниками рынка, подчеркнул секретарь.
Помимо этого, партия планирует предложить инициативы, касающиеся сферы госзакупок лекарственных препаратов. Если эти меры будут реализованы, то снизится стоимость контрактов и наладятся поставки лекарств в самые труднодоступные места страны.
Отделения ЕР следят за тем, чтобы в регионах не продавались контрафактные лекарства, а аптеки не завышали цены.
По словам Турчака, с 1 июля вступили в силу новые правила маркировки лекарств, благодаря чему каждый россиянин сможет проверить легальность происхождения товара, узнать дату и место его изготовления.
«Единая Россия» подготовила поправки в законопроект об обязательной маркировке — теперь правительство может перенести ее на несколько месяцев - до 1 октября. Это имеет особенно большое значение в посткоронавирусный период, когда спрос населения на медикаменты останется на прежнем уровне, но возможный скачок цен помешает гражданам их купить.
Новые инициативы продолжают те меры поддержки россиян, которые «Единая Россия» и правительство реализовывали в условиях распространения коронавируса. Идея ЕР о сдерживании цен на лекарства с помощью прямого субсидирования и льготного кредитования для производителей препаратов при закупке фармсубстанций попала в общенациональный план по восстановлению экономики после пандемии. Кроме того, кабинет министров обратил внимание на инициативу «Единой России», которая должна упростить регистрацию лекарств для тяжелобольных детей. Предложенная ЕР мера была принята, и такие лекарства стали более доступными для семей с больным ребенком.
В настоящее время правительство занимается рассмотрением законопроекта ЕР, который регламентирует работы аптек, конкретизирует понятие аптечной сети, ограничивает количество находящихся в ней компаний, а также разделяет аптеки на коммерческие и некоммерческие. В случае принятия законодательного акта продавцов-фармацевтов обяжут предлагать потребителям российские аналоги зарубежных препаратов, а ФАПы смогут реализовывать медикаменты, не устанавливая специальное аптечное оборудование. Также партия порекомендовала добавить в законодательство термин «передвижной аптечный пункт». Эти пункты будут доставлять лекарства в труднодоступные населенные пункты России.
Как сообщается на сайте ЕР, Минздрав и министерство труда и соцзащиты одобрили предложение ЕР, направленное на создание единого стандарта безопасности для медработников. Идея заключается в том, чтобы не только полностью обеспечивать сотрудников всеми средствами индивидуальной защиты, но и изменить маршрутизацию пациентов, перенастроить работу больниц, чтобы свести к минимуму риск возникновения и распространения инфекций в медицинских учреждениях.
Также увеличились выплаты по больничному. Парламентарии думской фракции «Единой России» поддержали правительственный законопроект по поводу приравнивания минимальной выплаты к МРОТ.
“Омским больницам, оказавшимся во время пандемии на передовой, были переданы автомобили для передвижения медиков. Для обеспечения защиты медицинских работников 50 тысяч масок и антисептические средства получили 18 центральных районных больниц Омской области и 5 лечебных учреждений города Омска. Порядка 400 продуктовых наборов передано медицинскому персоналу больниц, в которых проходят лечение пациенты с коронавирусной инфекцией.
Депутаты от «Единой России», члены партии жертвуют средства с заработной платы на борьбу с пандемией. Члены фракции «Единая Россия» в Законодательном Собрании перечислили уже более 4,5 млн рублей на обеспечение работы медучреждений в период пандемии, на приобретение медицинской техники, средств индивидуальной защиты”, - прокомментировал Юрий Тетянников, секретарь Омского регионального отделения «Единой России».