В «Единой России» знают, как сдерживать цены на лекарства

Новые инициативы продолжают те меры поддержки россиян, которые «Единая Россия» и правительство реализовывали в условиях распространения коронавируса. Идея ЕР о сдерживании цен на лекарства с помощью прямого субсидирования и льготного кредитования для производителей препаратов при закупке фармсубстанций попала в общенациональный план по восстановлению экономики после пандемии. Кроме того, кабинет министров обратил внимание на инициативу «Единой России», которая должна упростить регистрацию лекарств для тяжелобольных детей. Предложенная ЕР мера была принята, и такие лекарства стали более доступными для семей с больным ребенком.