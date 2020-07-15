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Украинские эксперты предсказали печальное будущее Днепра

Украинские эксперты предсказали печальное будущее Днепра

15 июля 2020, 23:44
Фото: pixabay.com
Киевские специалисты рассказали о том, что у города Днепра, который ранее назывался Днепропетровском, мало шансов на перспективы развития.

Во времена СССР этот административный центр был одним им самых крупных промышленных центров Украины, сообщает infox.ru.

Примерно с 80-х годов прошлого века в городе начался упадок, который продолжается до сих пор. В настоящее время власти страны пытаются привлечь сюда туристов. Однако, учитывая общую экономическую ситуацию на Украине и финансовое положение населения, это мало влияет на ситуацию. Иностранные туристы тоже не стремятся покупать туры в Днепр.

По мнению экспертов, город мог бы получить новый виток развития с помощью развития высокотехнологичного производства. Однако в ближайшем будущем это невозможно.

Сегодня промышленность Днепра достигла максимум четвертого уровня передела. При этом город удерживает лидерство в области теневых финансовых сделок.

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