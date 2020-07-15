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Тарские лесорубы спилили деревьев на 9 млн и остались на свободе

Тарские лесорубы спилили деревьев на 9 млн и остались на свободе

15 июля 2020, 11:58
Фото: pixabay.com
Суд приговорил «черных» лесорубов к трем годам лишения свободы условно, а также постановил взыскать причиненный ущерб в размере более 8.6 млн рублей, сообщает прокуратура Омской области.

Тарская межрайонная прокуратура Омской области поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении двух местных жителей. Они обвинялись в незаконной рубке леса, совершенной группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере.

Суд установил, что фигуранты уголовного дела проводили вырубку здоровых деревьев хвойных и лиственных пород в Екатерининском участковом лесничестве. Все это они делали пол видом санитарно-оздоровительных мероприятий. Вырубленные деревья в дальнейшем незаконно продавали.

Сумма причиненного ущерба составила более 8.6 млн рублей. Обвиняемые не признали свою вину, причиненный ущерб не возместили. Прокуратура заявила гражданский иск, чтобы возместить причиненный государству ущерб.

Суд приговорил каждого к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком в полтора года с лишением права заниматься лесозаготовкой на полтора года. Также суд удовлетворил иск о взыскании всей суммы ущерба. Приговор еще не вступил в силу.

#Новости#Прокуратура Омской области#Общество#Омск сегодня
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