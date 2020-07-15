Тарские лесорубы спилили деревьев на 9 млн и остались на свободе

Суд приговорил каждого к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком в полтора года с лишением права заниматься лесозаготовкой на полтора года. Также суд удовлетворил иск о взыскании всей суммы ущерба. Приговор еще не вступил в силу.