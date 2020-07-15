Странная страница в соцсети лишила омича 10 тыс рублей

Отзывчивая женщина решила помочь и перевела 10 тысяч рублей со счета супруга. Что примечательно, получатель при переводе указан не был. Засомневавшись, женщина позвонила в банк и попыталась отменить действие, но безуспешно. После звонка знакомой стало ясно: в аварию никто не попадал, страницу в соцсетях взломали. Полиция проводит проверку, будет принято решение о возбуждении уголовного дела.