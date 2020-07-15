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Странная страница в соцсети лишила омича 10 тыс рублей

Странная страница в соцсети лишила омича 10 тыс рублей

15 июля 2020, 16:00
Фото: Медиахолдинг1Mi
Его жена откликнулась на призыв о помощи в соцсетях, но выяснилось, что страницу ее подруги взломали. Об этом сообщили в пресс-службе омской полиции.

В полицию Калачинского района обратился 35-летний местный житель. Мужчина лишился 10 тысяч рублей из-за действий злоумышленников. Как рассказал потерпевший, его супруга заметила в соцсетях тревожное объявление: в нем говорилось, что мать ее знакомой попала в аварию, и теперь семья срочно собирает деньги на лечение.

Отзывчивая женщина решила помочь и перевела 10 тысяч рублей со счета супруга. Что примечательно, получатель при переводе указан не был. Засомневавшись, женщина позвонила в банк и попыталась отменить действие, но безуспешно. После звонка знакомой стало ясно: в аварию никто не попадал, страницу в соцсетях взломали. Полиция проводит проверку, будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

#Новости#Мошенничество#Общество
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