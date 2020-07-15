Работа «Выксунского водоканала» в Нижегородской области организована с нарушениями

Издание NewsNN информирует, что в Выксе есть целый ряд прудов-водохранилищ. Речь идет о Западном, Верхневыксунском, Нижнем и Вильском прудах. Восемь лет назад из-за полуразрушенного состояния дамб поселок Виля затопило. Тогда под воду ушло примерно 10 домов. Суд обратил внимание на то, что плотина оказалась неисправной. В результате Выксунский металлургический завод (ВМЗ), который владел сооружением, заставили выплатить по полмиллиона рублей за каждое поврежденное здание.
Два года назад эксперты обследовали и прочие дамбы. Их состояние тоже оказалось неутешительным. Завод должен был провести ремонт плотин. Однако год назад главы ВМЗ захотели безвозмездно отдать гидротехнические сооружения администрации Выксы. Чиновники передали объекты дальше. Теперь городские гидротехнические сооружения находятся в ведении АО «Выксунский водоканал» (бывшее МУП «Стоки»). Так случилось, что у местного водоканала отсутствуют лицензии и техническое обеспечение для обслуживания данных мощностей. Как следствие, плотины не починили до сих пор.
Еще одной серьезной проблемой Выксы остается канализация. «Выксунский водоканал» начал возводить коммуникации водоотведения. В прошлом отходы местных предприятий сбрасывались в Оку. Сегодня стоки могут загрязнять реку, находящуюся около поселка Досчатое. Директор «Выксунского водоканала» Сергей Койшев заявил, что в настоящее время его структура модернизирует биологические очистные сооружения в Досчатом. К ним прокладывают напорный коллектор из поселка "Дружба".
Реализацию проекта оценили в 645 миллионов рублей. Средства взяли из федерального бюджета. Однако это не решит проблему центральных улиц Выксы, которые не один год остаются без канализации. Горожане готовы за свой счет построить насосную станцию и напорный коллектор. Правда, граждане боятся, что сооружение пройдет по муниципальной земле и перейдет в собственность городских властей. В «Выксунском водоканале» пояснили, что за свой счет они ничего строить не будут, так как новый объект долго не окупится.
Водоканал делает свою работу со множеством нарушений. У Роспотребнадзора возникло немало нареканий к нему два года назад. Три года назад всплыли данные о сливе отходов возле населенных пунктов. Тогда же были установлены и другие нарушения законов об охране природы. У предприятия также не было проекта нормативов образования отходов и лимитов на их размещение. «Выксунский водоканал» оштрафовали на 160 000 рублей.
В настоящее время в Выксе сложилась непростая ситуация с подачей холодной воды в жилые дома. Чиновники хотят изъять сети у ООО «Водоканал». Одновременно с этим власти отказываются компенсировать организации ее расходы на реконструкцию насосных станций. «Водоканал» заплатил более 53 миллионов рублей за обновление мощностей.
Стороны встретились в суде. При принятии решения о расторжении контракта выяснилось, что в документе не указано имущество, и неясно, какие объекты необходимо передать. При этом КУМИ Выксы уже заключил договор на аренду сетей водоснабжения с «Выксунским водоканалом». Последний не имеет лицензии на использование сетей.