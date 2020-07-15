Работа «Выксунского водоканала» в Нижегородской области организована с нарушениями

Реализацию проекта оценили в 645 миллионов рублей. Средства взяли из федерального бюджета. Однако это не решит проблему центральных улиц Выксы, которые не один год остаются без канализации. Горожане готовы за свой счет построить насосную станцию и напорный коллектор. Правда, граждане боятся, что сооружение пройдет по муниципальной земле и перейдет в собственность городских властей. В «Выксунском водоканале» пояснили, что за свой счет они ничего строить не будут, так как новый объект долго не окупится.