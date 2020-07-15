Отрицающий распад СССР омский пенсионер стал фигурантом уголовного дела

Также в уголовном деле фигурирует омич Владимир Жигалин. Он рассказал, что обыск у него прошел в то же время, что и Бесхлебного. Жигалин проходит по делу как предполагаемый координатор «экстремистской организации». Также прошли обыски у Ларисы Хруцкой, ветерана-афганца Евгения Мякишева, возглавляющего омское отделение «Боевого братства», которого считают «телохранителем» Бесхлебного и других единомышленников пенсионера.