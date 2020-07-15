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Отрицающий распад СССР омский пенсионер стал фигурантом уголовного дела

Отрицающий распад СССР омский пенсионер стал фигурантом уголовного дела

15 июля 2020, 13:12
Фото: Pixabay
У мужчины прошли обыски, Центральный суд поместил его под домашний арест. Об этом стало известно изданию «Новая газета».

72-летний инвалид Владимир Бесхлебный стал фигурантом уголовного дела о создании экстремистского сообщества. По данным «Новой газеты», мужчина, возглавляющий «Омский исполком Совета народных депутатов РСФСР», отрицает распад СССР.

В квартире и офисах у Бесхлебного провели обыски, были изъяты телефон, компьютер, советский паспорт, а также «государственные печати РСФСР и другие важные государственные документы». Как было сказано в постановлении на обыск, мужчина собрался организовать «вооруженный захват власти».

Также в уголовном деле фигурирует омич Владимир Жигалин. Он рассказал, что обыск у него прошел в то же время, что и Бесхлебного. Жигалин проходит по делу как предполагаемый координатор «экстремистской организации». Также прошли обыски у Ларисы Хруцкой, ветерана-афганца Евгения Мякишева, возглавляющего омское отделение «Боевого братства», которого считают «телохранителем» Бесхлебного и других единомышленников пенсионера.

#Новости#Пенсионер#Экстремизм#Общество
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