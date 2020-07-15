ОНПЗ внедряет цифровые технологии для контроля качества продукции

Подключить все установки ОНПЗ к автоматизированной системе верификации данных поточных анализаторов качества планируется к 2021 году. Контроль качества продукции и производства – это важная часть комплексной программы развития ОНПЗ, которую «Газпром нефть» продолжает с 2008 года.
Сейчас на ОНПЗ действует более 250 поточных анализаторов качества, которые в режиме реального времени отслеживают ключевые параметры нефтепродуктов. Точность приборов проверяют специалисты.
Новая система будет в автоматическом режиме контролировать стабильность работы всего массива анализаторов и позволит снизить нагрузку на персонал. Благодаря цифровой модели система превентивно выявлять возможные отклонения в работе и формировать рекомендации по обслуживанию оборудования. Такой подход позволит Омскому НПЗ повысить эффективность процессов контроля качества.
Информация о качестве продукции на ОНПЗ в режиме онлайн поступает в Центр управления эффективностью «Газпром нефти» в Санкт-Петербурге, где в единой цифровой среде происходит управление всей цепочкой добавленной стоимости — от нефтеперерабатывающих заводов до сбытовых подразделений компании.
«Омский НПЗ продолжает вектор масштабной цифровой трансформации, в рамках которой на предприятии последовательно совершенствуется система контроля качества продукции. Автоматизированная верификация данных поточных анализаторов качества наряду с другими высокотехнологичными решениями Омского НПЗ обеспечит рост ключевых показателей эффективности нефтепереработки до уровня мировых отраслевых лидеров», — отметил генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский.