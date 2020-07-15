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ОНПЗ внедряет цифровые технологии для контроля качества продукции

ОНПЗ внедряет цифровые технологии для контроля качества продукции

15 июля 2020, 17:31
Фото: «Газпромнефть - ОНПЗ»
Омский НПЗ внедряет цифровые технологии контроля качества производства от сырья до готовой продукции. Цифровой контур системы будет следить за работой контрольных приборов, если будет обнаружено отключение, то сразу же появится сообщение о недостоверности показаний.

Подключить все установки ОНПЗ к автоматизированной системе верификации данных поточных анализаторов качества планируется к 2021 году. Контроль качества продукции и производства – это важная часть комплексной программы развития ОНПЗ, которую «Газпром нефть» продолжает с 2008 года.

Сейчас на ОНПЗ действует более 250 поточных анализаторов качества, которые в режиме реального времени отслеживают ключевые параметры нефтепродуктов. Точность приборов проверяют специалисты.

Новая система будет в автоматическом режиме контролировать стабильность работы всего массива анализаторов и позволит снизить нагрузку на персонал. Благодаря цифровой модели система превентивно выявлять возможные отклонения в работе и формировать рекомендации по обслуживанию оборудования. Такой подход позволит Омскому НПЗ повысить эффективность процессов контроля качества.

Информация о качестве продукции на ОНПЗ в режиме онлайн поступает в Центр управления эффективностью «Газпром нефти» в Санкт-Петербурге, где в единой цифровой среде происходит управление всей цепочкой добавленной стоимости — от нефтеперерабатывающих заводов до сбытовых подразделений компании.

«Омский НПЗ продолжает вектор масштабной цифровой трансформации, в рамках которой на предприятии последовательно совершенствуется система контроля качества продукции. Автоматизированная верификация данных поточных анализаторов качества наряду с другими высокотехнологичными решениями Омского НПЗ обеспечит рост ключевых показателей эффективности нефтепереработки до уровня мировых отраслевых лидеров», — отметил генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский.

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