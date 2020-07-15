Омичи массово перевозят через границу оружие и боеприпасы

В машинах, ехавших из России, нашли три единицы оружия, а также 100 боеприпасов. Разрешения на вывоз ни у кого из остановленных водителей не было. Оружие изъяли из оборота и передали в полицию приграничных районов области. Нарушителям грозит административная ответственность. Как подчеркивают в ведомстве, за аналогичный период 2019 года было изъято семь единиц оружия и около 80 боеприпасов.