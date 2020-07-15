Город55
ГлавноеВсе новости
Омичи массово перевозят через границу оружие и боеприпасы

Омичи массово перевозят через границу оружие и боеприпасы

15 июля 2020, 11:48
Фото: Медиахолдинг1Mi
Водители пытались незаконно вывезти оружие из страны. Цифры озвучили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Омской области.

За первое полугодие текущего года сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Омской области предотвратили пять попыток провоза оружия и боеприпасов через российско-казахстанскую границу. Запрещенные грузы пытались провезти через автомобильные пункты пропуска.

В машинах, ехавших из России, нашли три единицы оружия, а также 100 боеприпасов. Разрешения на вывоз ни у кого из остановленных водителей не было. Оружие изъяли из оборота и передали в полицию приграничных районов области. Нарушителям грозит административная ответственность. Как подчеркивают в ведомстве, за аналогичный период 2019 года было изъято семь единиц оружия и около 80 боеприпасов.

#Новости#Граница#Оружие#Происшествия
Подпишитесь
Один из закрытых из-за санкций магазинов в Омске может вернуться
Договоры на аренду площадей в торговых центрах продлены до конца года либо до марта 2023 года.
Вчера, 21:59
Глава омского центра «Молдiр» после проверки запустил перерегистрацию на другое лицо
Вчера, 11:31
Назван вероятный виновник массированных выбросов ядовитого газа в Омске
13 июля, 16:58
Омский радиозавод им. Попова официально «переехал» в Москву
Вчера, 16:47
«Набирают не корзинами, а машинами»: карта грибных мест в Омской области в 2022 году
Вчера, 16:59
Флора, ярмарка и «Дискотека Авария». Куда пойти в Омске на День города
Праздничные мероприятия пройдут с 5 по 7 августа.
Вчера, 20:57