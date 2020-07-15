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Омичи 22 июля услышат экстренное сообщение

Омичи 22 июля услышат экстренное сообщение

15 июля 2020, 15:01
Фото: pixabay.com
Министерство региональной безопасности Омской области проверит работоспособность системы экстренного оповещения населения, сообщает пресс-служба мэрии Омска.

Проверка будет организована в Омске 22 июля в интервале времени с 10:00 до 13:00. Во время проверки с пункта управления гражданской обороны правительства Омской области будет произведен запуск электросирен и громкоговорителей в автоматизированном режиме.

Звуковые сигналы будут транслировать в течение нескольких минут. Прозвучит сообщение: «Внимание! Проводится проверка систем оповещения!»

Как отметили в департаменте общественной безопасности мэрии Омска, проверки систем оповещения проводятся регулярно. Омичей просят отнестись с пониманием.

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