Омичи 22 июля услышат экстренное сообщение

Проверка будет организована в Омске 22 июля в интервале времени с 10:00 до 13:00. Во время проверки с пункта управления гражданской обороны правительства Омской области будет произведен запуск электросирен и громкоговорителей в автоматизированном режиме.
Звуковые сигналы будут транслировать в течение нескольких минут. Прозвучит сообщение: «Внимание! Проводится проверка систем оповещения!»
Как отметили в департаменте общественной безопасности мэрии Омска, проверки систем оповещения проводятся регулярно. Омичей просят отнестись с пониманием.