Летом 2020 года «Бессмертный полк» решили не проводить

По информации издания, шествие «Бессмертного полка», запланированное на 26 июля, решили снова перенести. Планируется, что шествие могут провести 2 сентября.
Ранее праздничное мероприятие уже отменяли из-за эпидемии коронавируса. Тогда оно должно было традиционно пройти 9 мая.
В качестве очередной причины переноса «Бессмертного полка» называют как ситуацию с коронавирусной инфекцией, так и сильную жару. Из-за духоты участникам может стать плохо.
Напомним, что в конце мая президент России Владимир Путин предложил провести «Бессмертный полк» 26 июля в день Военно-морского флота. Тогда же он перенес парад Победы на 24 июня.