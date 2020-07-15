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Летом 2020 года «Бессмертный полк» решили не проводить

Летом 2020 года «Бессмертный полк» решили не проводить

15 июля 2020, 12:25
Фото: Медиахолдинг1Mi
Проведение «Бессмертного полка» хотят перенести на сентябрь, сообщают «Ведомости» со ссылкой на федерального чиновника, человека, близкого к московской мэрии и собеседника, близкого к руководству одного из регионов.

По информации издания, шествие «Бессмертного полка», запланированное на 26 июля, решили снова перенести. Планируется, что шествие могут провести 2 сентября.

Ранее праздничное мероприятие уже отменяли из-за эпидемии коронавируса. Тогда оно должно было традиционно пройти 9 мая.

В качестве очередной причины переноса «Бессмертного полка» называют как ситуацию с коронавирусной инфекцией, так и сильную жару. Из-за духоты участникам может стать плохо.

Напомним, что в конце мая президент России Владимир Путин предложил провести «Бессмертный полк» 26 июля в день Военно-морского флота. Тогда же он перенес парад Победы на 24 июня.

#Новости#Коронавирус COVID-19#Бессмертный полк#Общество#Омск сегодня
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