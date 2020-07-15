Эксперт одобрила идею Буркова отменить транспортный налог для многодетных семей

Напомним, большая часть поручений Владимира Путина в 2020 году посвящена мерам поддержки многодетных семей. При этом глава государства ранее говорил о том, что важно участие властей в этой работе, так как проблемы многодетных семей лучше видны тем, кто находится на местах.