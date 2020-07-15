Город55
ГлавноеВсе новости
Эксперт одобрила идею Буркова отменить транспортный налог для многодетных семей

Эксперт одобрила идею Буркова отменить транспортный налог для многодетных семей

15 июля 2020, 17:37
Фото: Медиахолдинг 1MI
Руководитель Союза помощи «Мы» Ольга Парамонова оценила инициативу губернатора Буркова об отмене транспортного налога для многодетных семей, сообщает пресс-служба правительства Омской области.

Депутаты заксобрания Омской области поддержали инициативу губернатора Александр Буркова об освобождении многодетных от уплаты транспортного налога. Льгота доступна для семей, где проживает трое и больше детей, независимо от дохода. Реализация мер поддержки семей — это установка руководства страны.

Напомним, большая часть поручений Владимира Путина в 2020 году посвящена мерам поддержки многодетных семей. При этом глава государства ранее говорил о том, что важно участие властей в этой работе, так как проблемы многодетных семей лучше видны тем, кто находится на местах.

Руководитель Союза помощи многодетным и приемным семьям «Мы» Ольга Парамонова отметила, что принимаемые властями Омской области меры поддержки имеют как социальный аспект, так и политический.

Фото: 1MediaInvest

«Это способствует сохранению социальной стабильности в регионах. Любая мера социальной поддержки отражается на жизни отдельно взятой семьи. Любая мера поддержки многодетных семей, в том числе отмена транспортного налога, способствует сохранению семейного бюджета и ощущению материальной стабильности», — сказала она.

Фото: 1MediaInvest

Меры поддержки также способствуют принятию решения о рождении еще одного ребенка в семье и снижению социальной напряженности. Новая льгота начнет действовать с 2021 года. В Омской области ею могут воспользоваться 30 тыс семей.

#Новости#Общество
Подпишитесь
Один из закрытых из-за санкций магазинов в Омске может вернуться
Договоры на аренду площадей в торговых центрах продлены до конца года либо до марта 2023 года.
Вчера, 21:59
Глава омского центра «Молдiр» после проверки запустил перерегистрацию на другое лицо
Вчера, 11:31
Назван вероятный виновник массированных выбросов ядовитого газа в Омске
13 июля, 16:58
Омский радиозавод им. Попова официально «переехал» в Москву
Вчера, 16:47
«Набирают не корзинами, а машинами»: карта грибных мест в Омской области в 2022 году
Вчера, 16:59
Флора, ярмарка и «Дискотека Авария». Куда пойти в Омске на День города
Праздничные мероприятия пройдут с 5 по 7 августа.
Вчера, 20:57