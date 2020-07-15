Эксперт одобрила идею Буркова отменить транспортный налог для многодетных семей

Депутаты заксобрания Омской области поддержали инициативу губернатора Александр Буркова об освобождении многодетных от уплаты транспортного налога. Льгота доступна для семей, где проживает трое и больше детей, независимо от дохода. Реализация мер поддержки семей — это установка руководства страны.
Напомним, большая часть поручений Владимира Путина в 2020 году посвящена мерам поддержки многодетных семей. При этом глава государства ранее говорил о том, что важно участие властей в этой работе, так как проблемы многодетных семей лучше видны тем, кто находится на местах.
Руководитель Союза помощи многодетным и приемным семьям «Мы» Ольга Парамонова отметила, что принимаемые властями Омской области меры поддержки имеют как социальный аспект, так и политический.
«Это способствует сохранению социальной стабильности в регионах. Любая мера социальной поддержки отражается на жизни отдельно взятой семьи. Любая мера поддержки многодетных семей, в том числе отмена транспортного налога, способствует сохранению семейного бюджета и ощущению материальной стабильности», — сказала она.
Меры поддержки также способствуют принятию решения о рождении еще одного ребенка в семье и снижению социальной напряженности. Новая льгота начнет действовать с 2021 года. В Омской области ею могут воспользоваться 30 тыс семей.