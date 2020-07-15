Для жильцов аварийных домов в Омске закупят 118 квартир

Мэр пояснила, что с 2012 по 2017 годы город закупил для переселения 139 домов, а к 2019 году их стало на 103 больше. В 2019 году власти начали реализовывать нацпроект «Жилье» и вошедшую в него федеральную программу «Устойчивое сокращение непригодного для проживания жилого фонда». Согласно ним, к 2024 году новое жилье должны получить около 4 тыс омских семей, которые до сих пор живут в аварийных квартирах.