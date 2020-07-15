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Для жильцов аварийных домов в Омске закупят 118 квартир

Для жильцов аварийных домов в Омске закупят 118 квартир

15 июля 2020, 16:57
Фото: Медиахолдинг1Mi
Мэр Омска Оксана Фадина во время своего отчета об итогах работы, проделанной омскими властями за 2019 год, рассказала о планах на будущие годы. В частности, по словам градоначальницы, мэрия всерьез займется расселением аварийных домов.

Мэр пояснила, что с 2012 по 2017 годы город закупил для переселения 139 домов, а к 2019 году их стало на 103 больше. В 2019 году власти начали реализовывать нацпроект «Жилье» и вошедшую в него федеральную программу «Устойчивое сокращение непригодного для проживания жилого фонда». Согласно ним, к 2024 году новое жилье должны получить около 4 тыс омских семей, которые до сих пор живут в аварийных квартирах.

В 2020 году город должен закупить 118 квартир. Фадина подчеркнула, что к 2024 году должны полностью расселить 1 711 квартир в 139 аварийных домах.

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