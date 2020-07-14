Сотрудник радиозавода имени Попова претендует на мандат в Заксобрании Омской области

На выборах в ЗС региона в 2016 году Нурлан Картабаев прошел в областной парламент по партийному списку «Справедливой России». Как фигурант уголовного дела, Картабаев может потерять свой мандат, который достанется одному из его сопартийцев.
Напомним, Картабаев избрался как первый номер 13-й региональной группы (избирательный округ Ленинского и Кировского АО Омска). Вместе с ним на выборы шли еще три человека. Это второй номер Алексей Пушенко (малоизвестный строитель и владелец компании «АлексСтройПроект»), третий номер Роман Сыровяткин (сотрудник ОАО ОмПо «Радиозавод им. Попова» РЕЛЕРО) и четвертый номер Абай Каденов (бывший директор ООО «Инициатива» и «СибАгроСоюз»).
Согласно закону Омской области от 07.07.2003 № 455-ОЗ (ред. от 05.11.2019) «О выборах депутатов Законодательного собрания Омской области», как таковые выборы проводиться не будут, так как Картабаев является депутатом-списочником. Партия сама может предложить кандидата из этой же региональной группы на место выбывшего депутата. Как уточнили редакции Города55 в облизбиркоме, очередность кандидатов не влияет на возможность получения мандата — его получит тот, кого выберет руководство реготделения «Справедливой России».
Напомним, Следком по материалам ФСБ возбудил уголовное дело в отношении депутата Законодательного собрания Омской области — 45-летнего Нурлана Картабаева, члена партии «Справедливая Россия». Он подозревается в совершении преступления по статье «Мошенничество, т. е. хищение чужого имущества путем обмана или злоупотребления доверием, совершенное с использованием своего служебного положения».