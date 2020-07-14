Сотрудник радиозавода имени Попова претендует на мандат в Заксобрании Омской области

Согласно закону Омской области от 07.07.2003 № 455-ОЗ (ред. от 05.11.2019) «О выборах депутатов Законодательного собрания Омской области», как таковые выборы проводиться не будут, так как Картабаев является депутатом-списочником. Партия сама может предложить кандидата из этой же региональной группы на место выбывшего депутата. Как уточнили редакции Города55 в облизбиркоме, очередность кандидатов не влияет на возможность получения мандата — его получит тот, кого выберет руководство реготделения «Справедливой России».