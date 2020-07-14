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Семин призвал гендиректора «Локомотива» Кикнадзе уйти из футбола

Семин призвал гендиректора «Локомотива» Кикнадзе уйти из футбола

14 июля 2020, 19:42
Фото: pixabay.com
Бывшего тренера железнодорожников возмутил неприличный жест руководителя клуба в адрес болельщика.

Экс-тренер «Локомотива» Юрий Семин в инстаграме опубликовал обращение к генеральному директору московского клуба Василию Кикнадзе с призывом покинуть занимаю должность и уйти из футбола, сообщает «Советский спорт».

«Обращаюсь к Василию Кикнадзе, – написал Семин. – После Вашего недопустимого и оскорбительного жеста в адрес болельщика «Локомотива», факт которого Вы публично признали, Вы должны уйти с поста генерального директора клуба и вообще из футбола, причем сделать это самостоятельно, до всяких решений совета директоров.

Если Вы считаете себя человеком, который отвечает за свои поступки, то не можете не сделать этот шаг, потому что такое неуважение к болельщикам своей же команды невозможно ни в одном клубе мира и просто опасно для футбола. А какой пример Вы таким жестом подаете детям, которые приходят в семейный сектор на наш стадион?

Но прежде, чем уйти, сделайте одно доброе дело. Передайте все те бонусы, которые, по Вашим словам, предлагались мне за согласие быть почетным главным тренером «Локомотива» семье бывшего футболиста Иннокентия Самохвалова».

12 июля во время матча 28-го тура чемпионата России «Локомотив» – «Уфа» (1:1) Кикнадзе показал средний палец одному из болельщиков московского клуба. Инцидент будет рассмотрен на очередном заседании комитета по этике РФС в пятницу, 17 июля.

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