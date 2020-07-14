Семин призвал гендиректора «Локомотива» Кикнадзе уйти из футбола

Если Вы считаете себя человеком, который отвечает за свои поступки, то не можете не сделать этот шаг, потому что такое неуважение к болельщикам своей же команды невозможно ни в одном клубе мира и просто опасно для футбола. А какой пример Вы таким жестом подаете детям, которые приходят в семейный сектор на наш стадион?