Россиянам рассказали, могут ли у них изъять заброшенную дачу

Необходимо приехать на свой участок и начать работу по его благоустройству.
«Это, я вам скажу, так затягивает, что вскоре, несмотря на тяжелый труд, человек уже не мыслит себя отдельно от дачи и удивляется, как раньше жил без нее», - сказала он.
Такие садоводы погашают долги по взносам и активно участвуют в жизни СНТ, тем самым обеспечивая себе и другим комфортную жизнь. По закону, брошенные земли могут изъять, но это делают редко.
Если участок не обрабатывают более трех лет, то он считается нецелевым использованием земли и подразумевает штрафы для физических лиц в размере 50 тыс, или 1.5% кадастровой стоимости объекта, если она установлена. Перед изъятие владельца должны несколько раз уведомить.