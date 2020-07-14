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Россиянам рассказали, могут ли у них изъять заброшенную дачу

Россиянам рассказали, могут ли у них изъять заброшенную дачу

14 июля 2020, 17:42
Фото: Медиахолдинг 1Mi
Председатель Союза садоводов России, член Комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Госдумы Олег Валенчук рассказал, смогут ли власти изъять заброшенную дачу, пишет «Российская газета».

Необходимо приехать на свой участок и начать работу по его благоустройству.

«Это, я вам скажу, так затягивает, что вскоре, несмотря на тяжелый труд, человек уже не мыслит себя отдельно от дачи и удивляется, как раньше жил без нее», - сказала он.

Такие садоводы погашают долги по взносам и активно участвуют в жизни СНТ, тем самым обеспечивая себе и другим комфортную жизнь. По закону, брошенные земли могут изъять, но это делают редко.

Если участок не обрабатывают более трех лет, то он считается нецелевым использованием земли и подразумевает штрафы для физических лиц в размере 50 тыс, или 1.5% кадастровой стоимости объекта, если она установлена. Перед изъятие владельца должны несколько раз уведомить.

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