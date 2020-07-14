Под Омском убитая горем мать ищет портрет умершей дочери на трассе

Известно, что девушка, запечатленная на фотографии, скончалась. Портрет был вставлен в золотистую рамку и завернут в бело-голубое полотенце. «Либо выбросили в нем, либо без него. Точного места, где они осквернили портрет усопшей девушки, не сообщают», - продолжает женщина.