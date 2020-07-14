Под Омском убитая горем мать ищет портрет умершей дочери на трассе

Женщина из Сургута обратилась в сообществе «Подслушано в Муромцево» к жителям и гостям района. Она приехала в Омскую область к родным. «Произошла неприятная ситуация, при которой неадекватные люди выбросили портрет девушки по трассе Петропавловка-Омск», - пишет автор поста.
Известно, что девушка, запечатленная на фотографии, скончалась. Портрет был вставлен в золотистую рамку и завернут в бело-голубое полотенце. «Либо выбросили в нем, либо без него. Точного места, где они осквернили портрет усопшей девушки, не сообщают», - продолжает женщина.
Она надеется, что портрет удастся найти: по словам автора записи, это поможет «успокоить сердце и душу переживающей матери». Тем, кто найдет портрет, женщина готова предоставить вознаграждение.