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Под Омском убитая горем мать ищет портрет умершей дочери на трассе

Под Омском убитая горем мать ищет портрет умершей дочери на трассе

14 июля 2020, 12:42
Фото: Медиахолдинг1Mi
Его выбросили из машины на трассе Петропавловка - Омск. Женщина готова предоставить вознаграждение тому, кто найдет фотографию в рамке.

Женщина из Сургута обратилась в сообществе «Подслушано в Муромцево» к жителям и гостям района. Она приехала в Омскую область к родным. «Произошла неприятная ситуация, при которой неадекватные люди выбросили портрет девушки по трассе Петропавловка-Омск», - пишет автор поста.

Известно, что девушка, запечатленная на фотографии, скончалась. Портрет был вставлен в золотистую рамку и завернут в бело-голубое полотенце. «Либо выбросили в нем, либо без него. Точного места, где они осквернили портрет усопшей девушки, не сообщают», - продолжает женщина.

Фото: Подслушано в Муромцево

Она надеется, что портрет удастся найти: по словам автора записи, это поможет «успокоить сердце и душу переживающей матери». Тем, кто найдет портрет, женщина готова предоставить вознаграждение.

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