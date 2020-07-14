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ОНПЗ провел учения, направленные на профилактику ЧС на заводе

ОНПЗ провел учения, направленные на профилактику ЧС на заводе

14 июля 2020, 14:11
Фото: «Газпромнефть - ОНПЗ»
ОНПЗ провел плановые тактико-специальные учения, направленные на повышение производственной безопасности предприятия и профилактики возникновения ЧС. В ходе учений были отработаны механизмы оперативного взаимодействия экстренных служб города и ОНПЗ.

Проверена готовность спецсредств предприятия, систем оповещения, экологического и производственного контроля. Повышение уровня промышленной и экологической безопасности – важная часть программы развития Омского НПЗ, которую с 2008 года продолжает «Газпром нефть».

В учениях приняли участие более 100 специалистов – сотрудников ОНПЗ и профессиональных аварийно-спасательных формирований, задействовано более 10 единиц спецтехники. В рамках мероприятия инженерный персонал ОНПЗ, спасательные отряды, пожарная и медицинская службы отработали эффективное реагирование в случае потенциальной нештатной ситуации.

Учения провели с соблюдением противоэпидемиологических требований. ОНПЗ постоянно совершенствует систему безопасности на производстве для предупреждения возникновения нештатных ситуаций. Круглосуточно дежурят аварийно-спасательные формирования, оснащенные специальной техников и оборудованием.

В ходе модернизации Омского НПЗ внедряются современные автоматизированные системы управления технологическими процессами. Сотрудники регулярно проходят инструктажи и участвуют в учебно-тренировочных занятиях. В совокупности все эти меры обеспечивают эффективность и надежность производства.

«Промышленная и экологическая безопасность – это приоритет Омского НПЗ. В рамках программы развития предприятие внедряет новейшие технологии, которые позволяют исключить возникновение нештатных ситуаций. Уровень производственной безопасности Омского НПЗ сегодня формирует ориентир для всей нефтеперерабатывающей отрасли», - отметил заместитель генерального директора ОНПЗ по промышленной безопасности, охране труда, гражданской защите и охране окружающей среды Владимир Генералов.

#Новости#Общество
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