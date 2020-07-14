Омские выпускники написали экзамены по истории и физике

Для ЕГЭ по истории минимальная планка составляет 32 балла. Ниже этого уровня вузы не могут установить проходной порог для поступающих. Минимальный балл на экзамене по физике немного выше — 36 баллов. Участники экзаменов смогут узнать свои результаты не позднее 27 июля.