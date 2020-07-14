Омские выпускники написали экзамены по истории и физике

В Омской области подвели предварительные итоги ЕГЭ по истории и физике. Участники основного периода написали эти экзамены 13 июля. В региональном Минобразовании рассказали, что все прошло без серьезных сбоев и нарушений. В 54 пунктах работали 104 общественных наблюдателя. Никто не подавал апелляции из-за порядка проведения экзамена.
Для ЕГЭ по истории минимальная планка составляет 32 балла. Ниже этого уровня вузы не могут установить проходной порог для поступающих. Минимальный балл на экзамене по физике немного выше — 36 баллов. Участники экзаменов смогут узнать свои результаты не позднее 27 июля.
Напомним, что в этом году основной период ЕГЭ проходит с 29 июня до 25 июля. 16 июля выпускников ждут экзамены по химии и обществознанию.