Омские депутаты обсудили пути спасения «Тепловой компании»

По словам замдиректора предприятия Андрея Андрющенко, уже сейчас на предприятии готовы две дорожные карты — одна по улучшению финансового состояния компании, а вторая касается сроков акционирования предприятия.
«Если говорить о дорожной карте, то здесь у нас существует два плана — оздоровления и реорганизации. Необходима инвентаризация сетей. Рассчитывали на субсидию из городского бюджета на сумму порядка 80 млн рублей. Основная задача на конкретный момент — выплата задолженности по налогам и сборам», — отметил он.
По его словам, на предприятии прямо сейчас арестованы счета, так как налоги за первый квартал 2020 года «Тепловой компанией» так и не уплачены. Только за эти три месяца у компании накопился долг в 102 млн рублей. Переоценка активов для грядущего акционирования компании обойдется в 120 млн рублей.
При этом предприятие выставило на торги газовые сети, которые ему принадлежат, но фактически не используются. Их предприятие намерено продать за 258 млн рублей, что близко к их рыночной стоимости.
«Пять процентов прибыли могут быть заложены в тариф, который будет утверждаться в РЭК Омской области. Но это все в рамках предельного индекса, так что тут никаких нарушений нет», — пояснил глава комитета Юрий Федотов.
Также в заседании комитета принял участие независимый новосибирский эксперт рынка энергетики Сергей Бухаров. По его словам, акционирование «Тепловой компании», несмотря на тревоги скептиков, не приведет к тому, что предприятие будет захвачено.
«Переходя к рискам — акционирование не приведет к тому, что компанию кто-то там захватит. Опасность в другом — предприятие систематически, хронически не платит подрядчикам, поэтому они могут пойти в суд. Каждый контракт, каждая закупка обходится „Тепловой компании“ на 5% дороже из-за судебных издержек», — пояснил он.
Эксперт уверен, что акционирование МП сейчас является единственным правильным решением, но одной этой процедуры мало. Ответ на финансовые проблемы «Тепловой компании» Бухаров видит в приходе либо крупного инвестора, либо в больших субсидиях из вышестоящих бюджетов.
«Предлагаю прописать в решении, что депутаты Омского городского Совета должны входить в совет директоров АО „Тепловая компания“. Раньше депутаты входили во время реорганизации в СД „Омскэлектро“ и могли контролировать и отслеживать его работу. Здесь, считаю, нужно повторить этот опыт», - отметил депутат Дмитрий Лицкевич.
Очевидного варианта, как вывести предприятие из кризиса, как считает Юрий Федотов, нет. Иначе это решение было бы принято, по его словам, давно.
«Самый простой способ заключается в перераспределении так называемого „ котла", то есть всех финансовых средств. Но для этого все контрагенты должны выразить свое согласие. Сейчас главное — закрыть разницу между кредиторской и дебиторской задолженностями. Источником может быть бюджет города, но в нем таких денег нет. Момент с заходом инвестора тоже сложный. Даже если допускать на бумаге продажу акций предприятия, то все равно получателем денег будет городской бюджет, а нам необходимо, чтобы «Тепловая компания» зарабатывала», — пояснил руководитель комитета Юрий Федотов.
В итоге обсуждения депутаты приняли информацию о состоянии «Тепловой компании» к сведению и настояли на том, чтобы часть народных избранников в будущем была включена в совет директоров акционерного общества. Окончательно вопрос будет рассмотрен на грядущем пленарном заседании.