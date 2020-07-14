Омские депутаты обсудили пути спасения «Тепловой компании»

«Самый простой способ заключается в перераспределении так называемого „ котла", то есть всех финансовых средств. Но для этого все контрагенты должны выразить свое согласие. Сейчас главное — закрыть разницу между кредиторской и дебиторской задолженностями. Источником может быть бюджет города, но в нем таких денег нет. Момент с заходом инвестора тоже сложный. Даже если допускать на бумаге продажу акций предприятия, то все равно получателем денег будет городской бюджет, а нам необходимо, чтобы «Тепловая компания» зарабатывала», — пояснил руководитель комитета Юрий Федотов.