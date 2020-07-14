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Омичка требует открытия аварийной баскетбольной площадки

Омичка требует открытия аварийной баскетбольной площадки

14 июля 2020, 12:17
Фото: Елена Сердюк / Аварийный Омск
В паблике «Аварийный Омск» появилось обращение омички Елены Сердюк, которая требует открытия баскетбольной площадки. УК закрыла ее из-за аварийного состояния, но женщина в это не верит.

Сегодня в паблике «Аварийный Омск» появился пост от омички Елены Сердюк. Женщина возмутилась из-за того, что управляющая компания «Кристалл» перекрыла вход на баскетбольную площадку, которая находится на территории между домами № 23 и № 27 по бульвару Кузьмина.

Директор УК объяснил, что дети не могут играть на площадке, поскольку она находится в аварийном состоянии. На прикрепленных к посту фотографиях видно, что на входе висит объявление, в котором говорится о закрытии по техническим причинам.

«Как видно на видео и фото, площадка в отличном состоянии, — написала Елена. — Все спортивные секции в городе закрыты, дети очень нуждаются в этой площадке. Просьба к администрации города разобраться в правильности [ее] закрытия».

В комментариях омичи рассказали, что неподалеку есть аналогичная площадка, и она открыта. Другие горожане указали на то, что площадку закрыли из-за того, что на местах креплений оторвался забор.

«Вам сказали, [что все] аварийное, значит аварийное. Вы что, экспертизу там провели?», — возмутился Олег Севостьянов.

#Новости#Дети#Соцсети#УК#Спорт#Омск сегодня#Общество
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