Город55
ГлавноеВсе новости
Омичка избила пристава на крыльце суда

Омичка избила пристава на крыльце суда

14 июля 2020, 11:01
Фото: Медиахолдинг1Mi
Женщина позволила себе рукоприкладство в отношении представителя власти и была наказана за это. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП России по Омской области.

В Омске определили наказание для 35-летней женщины, которая ударила судебного пристава. Так омичка пыталась воспрепятствовать законным требованиям представителя УФССП. Как сообщают в пресс-службе ведомства, вследствие неожиданного нападения пристав испытал физическую боль.

Инцидент произошел в декабре прошлого года на крыльце Кировского райсуда. Было возбуждено уголовное дело по статье «Применения насилия в отношении представителя власти», завершилось расследование. Своей вины женщина не отрицала, более того, принесла приставу изменения, поэтому вместо уголовного наказания суд приговорил ее к выплате судебного штрафа в размере 15 тысяч рублей. Решение вступило в силу. В случае, если женщина не выплатит штраф в срок, ее ждет уголовное наказание.

#Новости#УФССП#Приставы#Общество
Подпишитесь
Один из закрытых из-за санкций магазинов в Омске может вернуться
Договоры на аренду площадей в торговых центрах продлены до конца года либо до марта 2023 года.
Вчера, 21:59
Глава омского центра «Молдiр» после проверки запустил перерегистрацию на другое лицо
Вчера, 11:31
Назван вероятный виновник массированных выбросов ядовитого газа в Омске
13 июля, 16:58
Омский радиозавод им. Попова официально «переехал» в Москву
Вчера, 16:47
«Набирают не корзинами, а машинами»: карта грибных мест в Омской области в 2022 году
Вчера, 16:59
Флора, ярмарка и «Дискотека Авария». Куда пойти в Омске на День города
Праздничные мероприятия пройдут с 5 по 7 августа.
Вчера, 20:57