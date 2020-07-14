Омичка избила пристава на крыльце суда

Инцидент произошел в декабре прошлого года на крыльце Кировского райсуда. Было возбуждено уголовное дело по статье «Применения насилия в отношении представителя власти», завершилось расследование. Своей вины женщина не отрицала, более того, принесла приставу изменения, поэтому вместо уголовного наказания суд приговорил ее к выплате судебного штрафа в размере 15 тысяч рублей. Решение вступило в силу. В случае, если женщина не выплатит штраф в срок, ее ждет уголовное наказание.