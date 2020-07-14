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Омичи заработали полмиллиона на незаконном подключении к водопроводу

Омичи заработали полмиллиона на незаконном подключении к водопроводу

14 июля 2020, 13:04
Фото: Медиахолдинг1Mi
Сотрудники АО «Омскоблводопровод» оказывали омичам услуги в обмен на денежное вознаграждение, сообщает прокуратура Омской области.

Прокуратура Омского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении бывших сотрудников АО «Омскоблводопровод». Они обвиняются в получении 12 взяток.

Следователи выяснили, что обвиняемая работала контролером водопроводного хозяйства, а ее сообщником был начальник участка. Фигуранты уголовного дела находили абонентов на территории района, которым предлагали ускорить процесс подключения объектов в системе водоснабжения. Однако взамен они хотели получить деньги.

Если сообщники находили омичей, которые производили незаконную врезку в водопровод, то предлагали оформить договор на оказание услуг холодного водоснабжения. Благодаря ему омии могли пользоваться врезкой, словно подключение было законным.

За два года злоумышленники получили 447 тыс рублей в качестве взяток. Обвиняемые полностью признали свою вину. Сейчас государственный обвинитель представляет суду доказательства обвинения.

#Новости#Взятка#Прокуратура Омской области#Общество#Омск сегодня
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