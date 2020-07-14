Омичи заработали полмиллиона на незаконном подключении к водопроводу

Прокуратура Омского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении бывших сотрудников АО «Омскоблводопровод». Они обвиняются в получении 12 взяток.
Следователи выяснили, что обвиняемая работала контролером водопроводного хозяйства, а ее сообщником был начальник участка. Фигуранты уголовного дела находили абонентов на территории района, которым предлагали ускорить процесс подключения объектов в системе водоснабжения. Однако взамен они хотели получить деньги.
Если сообщники находили омичей, которые производили незаконную врезку в водопровод, то предлагали оформить договор на оказание услуг холодного водоснабжения. Благодаря ему омии могли пользоваться врезкой, словно подключение было законным.
За два года злоумышленники получили 447 тыс рублей в качестве взяток. Обвиняемые полностью признали свою вину. Сейчас государственный обвинитель представляет суду доказательства обвинения.