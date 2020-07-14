Омичи устроили свалку под мостом 60-летия ВЛКСМ

Накануне в паблике «Типичный Омск» появился пост с критикой в адрес омских рыбаков и других любителей отдохнуть на природе. Как рассказал автор поста, он и другие неравнодушные омичи убрали свалку, которую устроили под мостом 60-летия ВЛКСМ.
Судя по опубликованным фото, мусора было очень много. Чтобы его убрать, потребовалось около 25 пакетов.
«Рыбаки выбрасывают контейнеры из-под червей прямо там же где и рыбачат, а свиньи кидают бутылки там же, где бухают», — рассказал омич.
Автор поста недоумевает, неужели омичам так сложно прибраться за собой и унести мусор, который остался после отдыха. В комментариях некоторые горожане подчеркнули, что именно те, кто больше всего мусорят, обычно громче всех возмущаются, что в городе устроили бардак.