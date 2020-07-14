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Омичи устроили свалку под мостом 60-летия ВЛКСМ

Омичи устроили свалку под мостом 60-летия ВЛКСМ

14 июля 2020, 10:23
Фото: Типичный Омск
В паблике «Типичный Омск» опубликовали фотографии, сделанные после уборки мусора под мостом 60-летия ВЛКСМ. Отдыхающие омичи устроили там целую свалку.

Накануне в паблике «Типичный Омск» появился пост с критикой в адрес омских рыбаков и других любителей отдохнуть на природе. Как рассказал автор поста, он и другие неравнодушные омичи убрали свалку, которую устроили под мостом 60-летия ВЛКСМ.

Судя по опубликованным фото, мусора было очень много. Чтобы его убрать, потребовалось около 25 пакетов.

«Рыбаки выбрасывают контейнеры из-под червей прямо там же где и рыбачат, а свиньи кидают бутылки там же, где бухают», — рассказал омич.

Автор поста недоумевает, неужели омичам так сложно прибраться за собой и унести мусор, который остался после отдыха. В комментариях некоторые горожане подчеркнули, что именно те, кто больше всего мусорят, обычно громче всех возмущаются, что в городе устроили бардак.

#Новости#Мост 60-летия BЛКСМ#Мусор#Свалка#Общество#Омск сегодня
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