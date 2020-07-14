Омичи устроили свалку под мостом 60-летия ВЛКСМ

Автор поста недоумевает, неужели омичам так сложно прибраться за собой и унести мусор, который остался после отдыха. В комментариях некоторые горожане подчеркнули, что именно те, кто больше всего мусорят, обычно громче всех возмущаются, что в городе устроили бардак.