Омичи могут звонить по WiFi не только в мессенджерах

Запуск VoWiFi продолжает развитие технологий передачи голосового трафика МегаФона в Омской области. Ранее абонентам компании стал доступен сервис Voice over LTE (VoLTE), позволяющий звонить и принимать вызовы, не покидая сети 4G/LTE. Это означает, что пользователь может одновременно разговаривать по мобильному телефону и отправлять файл по электронной почте, пользоваться навигатором или продолжать загрузку видео. Cоединение устанавливается всего за пару секунд, а голос собеседника звучит так чисто и естественно, как будто он находится рядом. VoLTE работает везде, где есть сеть четвертого поколения, при этом не расходует интернет-трафик из тарифа.