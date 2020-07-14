Мэр Хабаровска призвал горожан не участвовать в митингах

В Хабаровске с 11 июля проходят регулярные митинги в поддержку Фургала. Люди выходят на протестные акции несмотря на то, что в городе запрещены массовые мероприятия из-за распространения коронавирусной инфекции. В субботу на улицы вышли 10-12 тысяч человек.