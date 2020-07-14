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Мэр Хабаровска призвал горожан не участвовать в митингах

Мэр Хабаровска призвал горожан не участвовать в митингах

14 июля 2020, 22:14
Фото: pxhere.com
Мэр Хабаровска Сергей Кравчук обратился к горожанам на фоне несанкционированных митингов, которые проходят в регионе после ареста губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.

По словам Кравчука, организаторы уличных протестов ответственны за массовые несанкционированные митинги и здоровье людей, которые для участия в демонстрациях вышли на улицу, не соблюдая никаких мер безопасности. Об этом пишет russian.rt.com.

Кравчук рассказал, что задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала стало для него большой неожиданностью. Мэр уверен, что суд разберется во всех обстоятельствах уголовного дела и вынесет справедливое решение

В Хабаровске с 11 июля проходят регулярные митинги в поддержку Фургала. Люди выходят на протестные акции несмотря на то, что в городе запрещены массовые мероприятия из-за распространения коронавирусной инфекции. В субботу на улицы вышли 10-12 тысяч человек.

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