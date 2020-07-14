Для омских врачей разработали «коронавирусные» чек-листы

Бессимптомные пациенты лечатся на дому, им не нужна искусственная вентиляция легких и круглосуточное наблюдение врачей. Тем не менее, тактика лечения и у таких пациентов должна быть четко выверена и согласована, а пациент должен ее неукоснительно соблюдать. Для этого были созданы чек-листы, которые учитывают все особенности лечения коронавируса на дому и позволяют ученым согласовывать лечение с терапевтами.
«Врачи могут в режиме реального времени обсудить тактику лечения, назначаемые препараты, сроки исследований и другие серьезные вопросы. Причем, в этот момент доктор может находиться непосредственно рядом с пациентом, придя к нему на дом с очередным визитом, — рассказали в Минздраве. — Для удобства терапевтической службы созданы специальные чек-листы, в которых пошагово прописано, как действовать и какие комбинации препаратов назначать».
Отмечается, что все рекомендации согласованы с федеральным Минздравом и уже опробованы врачами по всей стране.