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Для омских врачей разработали «коронавирусные» чек-листы

Для омских врачей разработали «коронавирусные» чек-листы

14 июля 2020, 16:17
Фото: Медиахолдинг1Mi
Омским врачам-терапевтам облегчили работу, разработав систему лечения коронавируса у бессимптомных пациентов. Как рассказали в пресс-службе регионального Минздрава, медиков снабдили чек-листами с пошаговыми действиями.

Бессимптомные пациенты лечатся на дому, им не нужна искусственная вентиляция легких и круглосуточное наблюдение врачей. Тем не менее, тактика лечения и у таких пациентов должна быть четко выверена и согласована, а пациент должен ее неукоснительно соблюдать. Для этого были созданы чек-листы, которые учитывают все особенности лечения коронавируса на дому и позволяют ученым согласовывать лечение с терапевтами.

«Врачи могут в режиме реального времени обсудить тактику лечения, назначаемые препараты, сроки исследований и другие серьезные вопросы. Причем, в этот момент доктор может находиться непосредственно рядом с пациентом, придя к нему на дом с очередным визитом, — рассказали в Минздраве. — Для удобства терапевтической службы созданы специальные чек-листы, в которых пошагово прописано, как действовать и какие комбинации препаратов назначать».

Отмечается, что все рекомендации согласованы с федеральным Минздравом и уже опробованы врачами по всей стране.

#Новости#Коронавирус COVID-19#Общество#Омск сегодня
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