День города в Омске разнообразят виртуальными экскурсиями

В 2020 году из-за пандемии коронавируса День города в Омске пройдет онлайн, но это не значит, что в этот день омичам придется остаться дома. Как сообщили в пресс-службе горадминистрации, в этот день для жителей Омска запустят виртуальные экскурсии.

Сюжет Омск сегодня

Онлайн-маршруты проложат по бульвару Победы и бульвару Мартынова. Омичей познакомят с историей этих мест и расскажут о событиях, связанных с ними. На бульваре Мартынова грожане прогуляются по литературной аллее и посмотрят на литературный форум, а библиотекари расскажут, как воспользоваться мобильной библиотекой. Здесь собрано около 500 электронных изданий об Омске и области, публикаций омских писателей, а также для омичей доступны литературные игры. «Экскурсия по бульвару Победы познакомит с отреставрированными памятниками, посвященными омичам — героям Великой Отечественной войны. Здесь обновили 48 алюминиевых табличек с 350 именами Героев Советского Союза, полных кавалеров Ордена Славы и Героев Социалистического Труда. Экскурсанты увидят заложенную на бульваре Победы аллею ветеранов, выполненную в виде пергол с декоративной подсветкой. А 68 портретов, установленных на аллее, имеют уникальный QR-код, отсканировав который можно найти информацию об омичах, именами которых названы улицы города», — рассказали в пресс-службе мэрии города. Для омских велосипедистов также подготовили интерактив: модельная молодежная библиотека «Квартал 5/1» проведет велопрогулку «Омск. Путь к Победе» по интерактивной карте. Попадая на каждую локацию, обозначенную на маршруте, омичи получат доступ к видео и материалам, которые расскажут о важности этого места в Великой Отечественной войне. Сообщается, что велопрогулка начнется с железнодорожного вокзала, откуда на фронт уходили составы с добровольцами.