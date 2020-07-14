Арсен Пономарев ради инвестора откажется от вывески «Новатора»

По данным источника Города55, знакомого с ситуацией, Пономарев рассматривает несколько вариантов, вплоть до отказа от вывески «Новатор». Сам владелец сети «Новатор» Арсен Пономарев информацию подтвердил косвенно. На вопрос о том, какие изменения ожидаются в компании, он ответил уклончиво.
«Ведутся переговоры, конкретных результатов сейчас нет, поэтому сказать мне вам нечего», - отметил в разговоре с редакцией Пономарев.
По информации источника Города55, Пономарев рассматривает для своей компании несколько вариантов восстановления. Например, у бизнесмена в числе владельцев ООО «Новатор» появится партнер, а «Новатор» может попасть в какую-нибудь из госпрограмм финансирования. Также, Пономарев рассматривает подключение к работе сети одного или нескольких инвесторов, при этом вполне вероятно, что сеть потеряет вывеску «Новатор» и начнет называться иначе.
«Магазины в любом случае останутся, отказывать от них Пономарев ни в коем случае не намерен. Продолжат работу в более-менее старом формате, даже если вывеска или состав владельцев у сети будет другой», - отметил инсайдер.
По его словам, у Пономарева уже есть один запасной вариант вывода «Новатора» из кризиса, который сработает на 100%. По нему договоренность с инвестором уже достигнута.
Напомним, владелец сети гипермаркетов «Новатор» Арсен Пономарев еще в 2019 году закрыл один «Новатор» в Нефтяниках в связи с переездом. По его словам, гипермаркет должен переехать в другой микрорайон, на Левый берег. На его месте должен был начать работу новый магазин, но другой направленности. Пономарев пояснил что гипермаркет в Нефтяниках уже три года был нерентабелен.