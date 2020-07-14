Арсен Пономарев ради инвестора откажется от вывески «Новатора»

Напомним, владелец сети гипермаркетов «Новатор» Арсен Пономарев еще в 2019 году закрыл один «Новатор» в Нефтяниках в связи с переездом. По его словам, гипермаркет должен переехать в другой микрорайон, на Левый берег. На его месте должен был начать работу новый магазин, но другой направленности. Пономарев пояснил что гипермаркет в Нефтяниках уже три года был нерентабелен.