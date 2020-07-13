Вырубку здоровых сосен в Окунево назвали «спасительной»

«Благодаря этому стесывается кора только угловых деревьев. По старым правилам эти деревья по окончании работ убирались, теперь же мы оставляем их, они постепенно заживают, раны затягиваются смолой. Для того, чтобы этот процесс шел быстрее, мы наносим на них специальный состав с содержанием смол», - объяснил директор САУ «Муромцевский лесхоз» Алексей Добычин.