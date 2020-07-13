Вырубку здоровых сосен в Окунево назвали «спасительной»

В соцсетях пожаловались на массовую вырубку леса возле деревни Окунево Муромцевского района. На пост отреагировали в Главном управлении лесного хозяйства Омской области, а позднее в ведомстве подготовили развернутый комментарий. Подчеркивается, что работы проводятся в целях ухода за лесами: благодаря им деревья получают больше света, влаги и тепла.
«Рубки ухода – важное направление лесного хозяйства. Их основная цель – создание в лесных насаждениях благоприятных условий роста лучших деревьев, увеличение их прироста, продолжение формирования структуры насаждений. Конкретно проходные рубки направлены на создание условий для увеличения прироста лучших деревьев», - отметили в ведомстве.
Мероприятия в рамках государственного задания проводит автономное учреждение «Муромцевский лесхоз». Работы законны и соответствуют технологической карте ухода за лесами. Рубка ведется с нарезкой трелевочных коридоров: поваленные деревья перемещают по коридорам, чтобы уменьшить повреждения от процесса.
«Благодаря этому стесывается кора только угловых деревьев. По старым правилам эти деревья по окончании работ убирались, теперь же мы оставляем их, они постепенно заживают, раны затягиваются смолой. Для того, чтобы этот процесс шел быстрее, мы наносим на них специальный состав с содержанием смол», - объяснил директор САУ «Муромцевский лесхоз» Алексей Добычин.