В Омске миллиардер построит отель на велодорожке

Решалось - исключать ли из ПЗЗ рекреационную зону Р-4 (прибрежная зона отдыха) и выделить вместо нее общественно-деловую зону ОД-1. Одна из участниц слушаний предложила облагородить зону красивым зданием и благоустройством.
Депутат Омгорсовета Алексей Саяпин предложил продлить велосипедные и пешеходные дорожки по набережной им. Тухачевского. Также он просил обратить внимание на организацию подъездных путей и транспортного сообщения. Алексей Сокин предложил провести архитектурный конкурс на проект здания гостиницы.
От омичей поступали предложения не перекрывать велосипедную дорожку, проходящую по рассматриваемому земельному участку, на время строительства. Но эксперты разъяснили, что проект строительства подразумевает ограждение строительной площадки.
По словам руководителя муниципального «Центра компетенций городской среды» Алексея Сокина, проект будет реализовывать АФК «Система» бизнесмена Владимира Евтушенкова, который строит в России сеть 4-звездных бизнес-отелей под брендом Cosmos.
В России до конца 2022 года «Система» построит не менее 10 новых гостиниц на 4 тыс номеров общей площадью более 200 кв. метров. Строительство одного отеля может обойтись в 1.5 млрд рублей, по данным издания «Ведомости».
«В пользу проекта гостиницы на набережной Тухачевского есть несколько аргументов. Во-первых, здесь нужно берегоукрепление — но его реально выполнить только с каким-то комплексом», — цитирует слова Алексея Сокина издание «Омскрегион».
Еще одним аргументом он назвал продолжение строительства большой набережной. Гостиница могла бы быть общественно-деловым хабом на этом трафике вдоль Иртыша.
«На слушания был представлен эскизный проект не очень современного здания. Он также может нарушить инсоляцию для жителей дома по ул. Тухачевского, 16. Поэтому я предлагал либо ставить здесь «свечку», либо снижать этажность до 5-6 этажей. Для сети Cosmos это станет первый объект за Уралом», - отметил Сокин.
Вопрос по внесению изменений в Правила землепользования и застройки рассмотрят завтра в комитете, а 15 июля – на пленарном заседании в Горсовете.