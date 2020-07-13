В Омске миллиардер построит отель на велодорожке

«На слушания был представлен эскизный проект не очень современного здания. Он также может нарушить инсоляцию для жителей дома по ул. Тухачевского, 16. Поэтому я предлагал либо ставить здесь «свечку», либо снижать этажность до 5-6 этажей. Для сети Cosmos это станет первый объект за Уралом», - отметил Сокин.