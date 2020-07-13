В 30-градусную жару омичи останутся без холодной воды

Всего на четыре часа, с 10 до 14 часов, без воды останутся жители Октябрьского округа города. Воды не будет в жилых домах по ул. 1-я Железнодорожная, 40 и ул. 15-я Рабочая, д. 88 и 90. Также воды не будет в здании ЦТП-703 по адресу ул. 1-я Железнодорожная, 40а.
На время, пока рабочие будут менять участок напорного трубопровода в районе ул. 1-я Железнодорожная, у дома № 40 будет стоять машина с питьевой водой.
А в Кордном поселке из-за замены задвижек воды не будет с 10 до 21 часов по следующий адресам:
Понижено давление будет в домах № 4 и № 73 по улице 5-я Кордная, а машина с питьевой водой будет установлена у дома № 44 по ул. 4-я Кордная с 10.00 часов до окончания работ.
Отметим, что отключение холодной воды будет сопровождаться 30-градусной жарой.