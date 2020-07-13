В 30-градусную жару омичи останутся без холодной воды

Всего на четыре часа, с 10 до 14 часов, без воды останутся жители Октябрьского округа города. Воды не будет в жилых домах по ул. 1-я Железнодорожная, 40 и ул. 15-я Рабочая, д. 88 и 90. Также воды не будет в здании ЦТП-703 по адресу ул. 1-я Железнодорожная, 40а.