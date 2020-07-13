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В 30-градусную жару омичи останутся без холодной воды

В 30-градусную жару омичи останутся без холодной воды

13 июля 2020, 19:31
Фото: Медиахолдинг1Mi
В Омске завтра, 14 июля, на время отключат холодную воду. По информации «Омскводоканала», рабочие будут менять задвижки и часть трубопровода.

Всего на четыре часа, с 10 до 14 часов, без воды останутся жители Октябрьского округа города. Воды не будет в жилых домах по ул. 1-я Железнодорожная, 40 и ул. 15-я Рабочая, д. 88 и 90. Также воды не будет в здании ЦТП-703 по адресу ул. 1-я Железнодорожная, 40а.

На время, пока рабочие будут менять участок напорного трубопровода в районе ул. 1-я Железнодорожная, у дома № 40 будет стоять машина с питьевой водой.

А в Кордном поселке из-за замены задвижек воды не будет с 10 до 21 часов по следующий адресам:

  • ул. 3-я Кордная, д. 22 и 23;
  • ул. 4-я Кордная, д. 42 и 42/1, д. 44, 45, 48, 52 и 52а, д. 54, 55 и 55а, 56 и 56а, д. 58, 62а, детские сады в д. 59а и 43;
  • ул. 5-я Кордная, д. 1 и 1а, д. 62(б-в), д. 63(а-в) техникум в д. 17а;
  • ул. Будеркина, д. 1а;
  • ул. 1-я Шинная, д. 46, 47, д. 59, 60 и 60а, д. 61 и 61а, д. 62, 67.

Понижено давление будет в домах № 4 и № 73 по улице 5-я Кордная, а машина с питьевой водой будет установлена у дома № 44 по ул. 4-я Кордная с 10.00 часов до окончания работ.

Отметим, что отключение холодной воды будет сопровождаться 30-градусной жарой.

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