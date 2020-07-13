Три новости понедельника, которые заставят омичей задуматься о родном городе

Новость № 1. Зараженная. Число больных коронавирусом стремительно растет, за сутки в регионе нашли еще 95 случаев заражения в 12 районах области, один пациент умер. Известно, что под лечение коронавируса в Омске переоборудовали 11 больниц. В целом по России же, в отличие от Омской области, число зараженных идет на снижение.
Новость № 2. Агрессивная. Стая бродячих собак в Омске напала на ребенка, который гулял со своим псом. Власти пообещали отловить бесхозных животных, а следователи заинтересовались тем, как они появились в городе и почему до сих пор там жили.
Новость № 3. «Спасительная» Место проведения омского «Солнцестояния» начали уничтожать: у поляны Перуна неизвестные стали вырубать деревья. Власти заявляют, что ничего криминального в этом нет, и таким образом лес якобы обновляется.
Бонусная новость. Женщины давно потеснили мужчин на рынке труда, по статистике, они получают лучшее образование, однако зарабатывают все равно гораздо меньше. Город55 поговорил с экспертами о том, почему так получается. Узнать, почему мужчин охотнее принимают на работу, можно в материале ниже.