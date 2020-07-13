Город55
ГлавноеВсе новости
Три новости понедельника, которые заставят омичей задуматься о родном городе

Три новости понедельника, которые заставят омичей задуматься о родном городе

13 июля 2020, 20:00
Фото: Медиахолдинг1Mi
Итоги дня — версия Города55.

Новость № 1. Зараженная. Число больных коронавирусом стремительно растет, за сутки в регионе нашли еще 95 случаев заражения в 12 районах области, один пациент умер. Известно, что под лечение коронавируса в Омске переоборудовали 11 больниц. В целом по России же, в отличие от Омской области, число зараженных идет на снижение.

Новость № 2. Агрессивная. Стая бродячих собак в Омске напала на ребенка, который гулял со своим псом. Власти пообещали отловить бесхозных животных, а следователи заинтересовались тем, как они появились в городе и почему до сих пор там жили.

Новость № 3. «Спасительная» Место проведения омского «Солнцестояния» начали уничтожать: у поляны Перуна неизвестные стали вырубать деревья. Власти заявляют, что ничего криминального в этом нет, и таким образом лес якобы обновляется.

Бонусная новость. Женщины давно потеснили мужчин на рынке труда, по статистике, они получают лучшее образование, однако зарабатывают все равно гораздо меньше. Город55 поговорил с экспертами о том, почему так получается. Узнать, почему мужчин охотнее принимают на работу, можно в материале ниже.

В мире стереотипов. Почему женщины в Омске зарабатывают меньше мужчин
Узнать подробнее

#Новости#Омск#Итоги#Город#Омск сегодня
Подпишитесь
Один из закрытых из-за санкций магазинов в Омске может вернуться
Договоры на аренду площадей в торговых центрах продлены до конца года либо до марта 2023 года.
Вчера, 21:59
Глава омского центра «Молдiр» после проверки запустил перерегистрацию на другое лицо
Вчера, 11:31
Назван вероятный виновник массированных выбросов ядовитого газа в Омске
13 июля, 16:58
Омский радиозавод им. Попова официально «переехал» в Москву
Вчера, 16:47
«Набирают не корзинами, а машинами»: карта грибных мест в Омской области в 2022 году
Вчера, 16:59
Флора, ярмарка и «Дискотека Авария». Куда пойти в Омске на День города
Праздничные мероприятия пройдут с 5 по 7 августа.
Вчера, 20:57