Три новости понедельника, которые заставят омичей задуматься о родном городе

Бонусная новость. Женщины давно потеснили мужчин на рынке труда, по статистике, они получают лучшее образование, однако зарабатывают все равно гораздо меньше. Город55 поговорил с экспертами о том, почему так получается. Узнать, почему мужчин охотнее принимают на работу, можно в материале ниже.