Студентка омского колледжа продолжила судиться за право носить хиджаб

В январе этого года девушка проиграла суд против колледжа. Она добивалась того, чтобы ей разрешили носить на занятия хиджаб, а также требовала компенсации в 50 тыс рублей за «моральные страдания» из-за запрета это делать. В суде представитель колледжа пояснил, что в учебном заведении запрещено носить любые головные уборы, кроме медицинского колпака. Однако девушка утверждает, что хиджаб — это не головной убор, а часть одежды.
Как сообщается в решении суда от 28 января 2020 года, администрация колледжа предлагала девушке пойти на компромисс: вместо хиджаба ей разрешили носить медицинский колпак, полностью закрывающий голову, а под медицинском халатом — белую водолазку, закрывающую шею. Но такой вариант девушку не устроил, и она обратилась в суд, — и проиграла.
Журналистам девушка рассказала, что считает такое решение суда нарушением ее права на свободу вероисповедания, и потому продолжит добиваться своего. Ее интересы в суде представляет казанский адвокат Руслан Нагиев.
«Сейчас идет судебный процесс, к этому привлечено много людей. Я надеюсь, что у нас получится решить эту ситуацию», — рассказала девушка порталу.