Студентка омского колледжа продолжила судиться за право носить хиджаб

В январе этого года девушка проиграла суд против колледжа. Она добивалась того, чтобы ей разрешили носить на занятия хиджаб, а также требовала компенсации в 50 тыс рублей за «моральные страдания» из-за запрета это делать. В суде представитель колледжа пояснил, что в учебном заведении запрещено носить любые головные уборы, кроме медицинского колпака. Однако девушка утверждает, что хиджаб — это не головной убор, а часть одежды.