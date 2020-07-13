Привлекающий детей омский недострой пообещали обнести забором

Администрация Омска пообещала, что недострой на Дмитриева обнесут забором, а доступ к нему будет сильно ограничен. Реакция властей последовала на сообщения в СМИ о том, что на верхних этажах заброшенной высотки играют дети.

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В горадминистрации пояснили, что после публикаций происходящего в соцсетях и СМИ на собрании дольщиков было решено восстановить ограждение и ворота, а также полностью законсервировать входы на первый этаж. «Работа будет проводится поэтапно. На данный момент оперативно решается вопрос по установке ворот для ограничении доступа на строительную площадку», — сообщили в администрации. Напомним, на днях омичи заметили школьников, играющих на верхнем этаже заброшенного недостроя на улице Дмитриева на Левобережье.